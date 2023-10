L'APV afirma que l'accés ferroviari al port de Sagunt estarà finalitzat per l'estiu de 2024

L'accés ferroviari al port de Sagunt estarà finalitzat a l'estiu de 2024. Aquesta es la data que va posar el Subdirector General de l'Autoritat Portuària de València, Néstor Martínez, durant la seua intervenció durant la trobada empresarial que va tindre lloc aquest dimecres organitzada per ASECAM (Associació Empresarial del Camp de Morvedre).

A més a més Martínez també va assenyalar que s'està duent a terme un projecte per a construir una autopista ferroviària en el port de Sagunt “que serà una realitat l'any 2025” i que permetrà la descongestió del trànsit de camions per carretera entre la capital del Camp de Morvedre i València.

L'acte empresarial celebrat a Sagunt va comptar amb l'assistència d'al voltant de 250 persones i va acollir dues ponències a càrrec de representants de l'Autoritat Portuària de València (APV) i l'empresa PowerCo Spain (l'empresa que promou la gigafactoria de bateries a la ciutat), així com una xarrada a càrrec del psicòleg esportiu i empresarial, Juan Miguel Bernat.

L'acte va estar presidit per la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, a més d'altres càrrecs municipals i empresarials de la comarca.

Durant la seua intervenció el Director de Finances de PowerCo Spain, Javier Rivera, va assenyalar que Espanya “viurà una revolució industrial amb l'electrificació del sector de l'automòbil”. El representant d'esta filial de Volkswagen va parlar dels motius pels quals Sagunt va ser triada per a la implantació de la seua gigafactoria de bateries, a més d'informar que, actualment, es troben en procés d'elaboració d'una base de dades per a poder treballar amb empreses del nostre entorn a l'hora de la posada en marxa d'este ambiciós projecte.

El programa de la Trobada Empresarial de ASECAM va finalitzar amb la conferència impartida pel psicòleg esportiu i empresarial, Juan Miguel Bernat, responsable del departament de psicologia d'alt rendiment en Levante UD i director de New Level Psicología Deportiva on va parlar sobre la 'personalitat resistent' així com sobre els reptes als quals les persones, igual que els equips esportius, ens enfrontem durant el nostre dia a dia.

Clausura institucional

La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, va ser l'encarregada d'iniciar la clausura institucional d'esta Trobada Empresarial assegurant que, “en este temps, continua sent clave la unió, entre empresaris, administració i agents socials. La col·laboració públic-privada i el diàleg social han de ser reals, per a poder afrontar totes les situacions canviants que vivim i viurem”. La representant empresarial, a més, va aprofitar l'ocasió per a continuar reclamant inversions i infraestructures que considera necessàries per al desenvolupament empresarial de la comarca.

Per part seua, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va posar l'accent en les bateries elèctriques: “Més del 90% de les bateries que es produïxen en el món es fabriquen a la Xina. Pot semblar una dada trivial, però realment és un problema per a un element que serà clau per al desenvolupament tecnològic de la dècada vinent. Això vol dir que hem de canviar radicalment la forma en la qual concebem la nostra economia”.