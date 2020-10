El Ministeri qualifica com “exemplar” el projecte d’Ontinyent de tornar un barri al riu Clariano en la lluita contra el canvi climàtic

El Govern d’Espanya donarà suport a l’Ajuntament d’Ontinyent en l’obtenció ajudes europees per al projecte de conversió de la zona de la Cantereria en parc inundable. En concret, es tracta d’ajudes del Pla d’Inversions de Prevenció de Riscos d’Inundació amb càrrec als Fons Europeus de Reconstrucció, segons ho confirmava aquest dimarts en reunió telemàtica el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Moran, a l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, al qui felicitava “per no quedar-se en discursos abstractes i impulsar accions concretes contra els efectes del canvi climàtic”, manifestava.

L’encontre telemàtic, al qual també participava la regidora de Medi Ambient, Sayo Gandia, es produïa després de l’interès mostrat per la ministra Teresa Ribera per una actuació a la que va aludir al Congrés dels Diputats i en Ràdio Nacional d’Espanya. En ell, el número dos del Ministeri escoltava en primer lloc les explicacions de l’alcalde al voltant de l’actuació que ja compta amb la implicació del vicepresident de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, qui va confirmar que la Conselleria d’Habitatge aportarà la meitat dels 3,2 milions d’euros que té de pressupost aquesta intervenció, dins la qual s’està procedint a la compra dels 44 immobles afectats i els terrenys necessaris.

Hugo Morán confirmava a l’alcalde que entre les possibles línies per donar suport a la intervenció es troba la planificació hidrològica estructural del Ministeri, que prioritza línies d’intervenció com la prevenció del risc d’inundacions, però sobretot incidia en “l’oportunitat” que suposa el Fons Europeu de Reconstrucció, la implementació de les ajudes del qual s’està estudiant des del Ministeri.

En aquest sentit, tot i que els fons tenen un període d’execució de 6 anys, el Govern d’Espanya ha decidit implementar l’inici de les accions al trienni 2021-2023, amb la qual cosa “sols es podran incorporar els projectes que tinguen una maduresa més avançada”, un extrem que el

Secretari d’Estat veia possible al cas d’Ontinyent. Esta línia s’articularà de la mà de les confederacions hidrogràfiques, de tal manera que Morán emplaçava a l’alcalde a posar el comú el projecte amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a fer-ho possible.

El Secretari d’Estat de Medi Ambient felicitava l’alcalde per un projecte “exemplar, perquè els ajuntaments entenen el canvi climàtic però la inèrcia que tenen no és la d’actuar. Que haja corporacions que no sols ho entenguen sinó que ho integren no és fàcil, i quan un municipi decideix actuar, el Ministeri ha d’intentar acompanyar-lo, perquè no és el normal i ens ve bé a tots. Sabem que no és fàcil però anem a tractar d’acompanyar-vos”, manifestava Hugo Morán. Jorge Rodríguez, per la seua banda, agraïa a Hugo Morán “el reconeixement al nostre projecte, i l’interès per col·laborar en obrir camí cap a un reforç de les vies de finançament que ens permeten convertir el projecte en realitat quant abans”, concloïa.