El Paratge Natural Municipal la Cabrentà d'Estubeny se sotmetrà a una intervenció de seguretat contra inundacions

El Paratge Natural Municipal la Cabrentà d'Estubeny se sotmetrà en les pròximes setmanes a unes obres de millora per evitar inundacions, unes obres que executarà l'empresa Girsa. Aquesta actuació s'encarregarà de posar en valor l'entorn i convertir-lo, al mateix temps en un espai més segur per als visitants i la població.

La Cabrentá és un espai natural de gran valor ecològic, amb una rica vegetació i fauna, que representa un exemple únic de la Selva Mediterrània en la Comunitat Valenciana. No obstant això, el paratge s'enfronta a un problema amb els llits d'aigua que el travessen, que en períodes de pluges es descontrolen i inunden gran part del terreny.

Les obres, que s'espera que comencen en les pròximes setmanes, tenen com a objectiu recondicionar els llits d'aigua per a unificar-los i crear un recorregut estable. Es construiran passarel·les i accessos que permetran un millor ús i gaudi del paratge per part dels visitants.