Compte arrere per a muntar la megacanonada per la qual s’impulsarà l’arena per a regenerar les platges del sud de València

Les obres de regeneració de les platges del sud de València, erosionades entre altres motius per la falta de sediments procedents del riu Túria i per l’efecte barrera del port, avancen segons els terminis previstos, per la qual cosa en els pròxims dies es començaran a veure els primers efectes a la platja de l’Arbre del Gos, necessaris per a poder fer apilament de material i iniciar el muntatge d’una de les infraestructures clau per a executar les faenes.

Les obres dependents del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) es van adjudicar el mes de desembre passat a la unió temporal d’empreses Dravo-Rover Maritime amb un cost de 28 milions d’euros i estan cofinançades amb fons europeus. Com va informar elDiario.es, les faenes prèvies van arrancar el mes de maig passat i es prolongaran fins a setembre, moment en què començarà la part més invasiva de l’actuació.

El seu objectiu és la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 m), del Saler (2.700 m) i la Garrofera (1.800 m), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.100 metres. Es pretén la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 i la prolongació de la Gola del Pujol en uns 75 metres, per a permetre el suport del material abocat.

La regeneració consistirà a recarregar artificialment la platja fins a aconseguir un ample entre 40 i 70 metres segons les zones, augmentat la protecció davant de temporals. Per fer-ho, s’utilitzaran prop de 3 milions de metres cúbics de material procedent d’un jaciment submarí situat davant de la costa valenciana (Sueca/Cullera) a una profunditat entre 60 i 80 metres, allunyat de la façana litoral.

Està prevista, igualment, la regeneració dunar de la zona, incloent-hi la instal·lació de captadors d’arena i la plantació de vegetació dunar.

Segons la planificació de l’obra presentada per l’empresa adjudicatària, les operacions d’apilament i muntatge de la canonada d’impulsió a la platja, que serviran per al bombament de l’arena des de la draga de succió en marxa, començaran a partir del 15 d’agost, i serà en un lloc molt puntual de la platja de l’Arbre del Gos, que quedarà delimitat.

Per aquest motiu, des de Costes ja es va sol·licitar a l’Ajuntament de València en una reunió de coordinació que es va celebrar fa setmanes que retire dos terços de les postes de seguretat de la platja de l’Arbre del Gos abans del 15 d’agost per iniciar aquest dia les faenes preparatòries de soldadura de canonades.

Les platges del Saler i la Garrofera, així com la part de la platja de l’Arbre del Gos no ocupada per les faenes prèvies, podran ser utilitzades amb total normalitat i sense restriccions, durant tota la temporada de bany. Durant aquest període de temps, en aquestes platges, no hi haurà cap restricció quant a presència de personal de socorrisme.

La canonada d’impulsió esmentada anteriorment ha de quedar completament instal·lada abans que es duguen a terme les operacions de regeneració, per a les quals s’emprarà una draga de succió en marxa tipus jumbo, amb unes dimensions i capacitat extraordinàries, de la qual hi ha unes poques unitats a escala mundial. Aquesta maquinària requereix la reserva amb mesos d’antelació, i cal, per tant, que a la seua arribada a València, la canonada estiga completament executada.

El gros de les obres, que comprenen les operacions de dragatge i impulsió d’arenes des de la draga per a la regeneració de les platges, es farà fora de la temporada de bany, previsiblement a partir del 15 de setembre.