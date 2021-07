La COVID s’acarnissa amb el litoral valencià: únicament el sud d’Alacant, Xilxes i Moncofa estan fora de risc extrem de contagi

Amb la incidència acumulada (IA) estabilitzada en el territori valencià, si no en reculada –dimarts baixava la taxa de contagi per primera vegada des de mitjan mes de juny i dimecres es mantenia en nivells similars, 587–, el mapa municipal de l’afecció és molt significatiu. Pràcticament tot el litoral valencià, excepte dos municipis castellonencs (Xilxes i Moncofa) i el sud de la província d’Alacant –incloent-hi grans ciutats, com Elx, Torrevella o Oriola–, està en risc extrem de contagi amb una taxa molt elevada.

A la província de Castelló veiem que Vinaròs té una taxa de 808 casos per cada 100.000 habitant, un 191% més que fa dues setmanes; Peníscola 1.263, la qual cosa suposa un increment del 250% en els últims catorze dies; Benicàssim es manté en una IA de 1.018, la mateixa que tenia quinze dies arrere; Orpesa arriba a 1.285 casos per cada 100.000 habitants, un 216% més, mentre que les dues principals ciutats de la província, Castelló de la Plana i Vila-real, tenen una situació epidemiològica una mica millor, amb 598 (+92%) i 665 (+117%) de taxa de contagi.

A la província de València, la capital presenta una incidència de 869 casos per cada 100.000 habitants (un creixement de tot just el 12% respecte fa quinze dies), mentre que una localitat tradicionalment molt turística, com Gandia, té una afecció de 884 (+61%). Cullera, un altre dels referents turístics de la província, està en 457 casos per cada 100.000 habitants, un 51% més que fa dues setmanes.

Quant a la resta de les ciutats de més de 50.000 habitants, Sagunt presenta una IA de 590 casos (+33%), Paterna està en 712 (+45%), Torrent en 641 (+96%). Malgrat l’actual situació epidemiològica, aquesta localitat no està entre les afectades pel toc de queda i les restriccions aprovades pel Consell la setmana passada.

A Alacant, el virus està molt concentrat en la costa i en els principals nuclis turístics. Dénia pateix una incidència acumulada de 799 casos per cada 100.000 habitants, un 272% més que fa dues setmanes; Xàbia 757 (+93%); Calp 1.389 (+115%); Altea 576 (+110%); Benidorm 728 (+272%); Santa Pola 534 (+192%); o Alacant 649 (228%). De la resta de les grans ciutats alacantines, Alcoi i Sant Vicent del Raspeig se situen en situació de risc, amb unes taxes de contagi de 497 (+123%) i 561 (+209%), mentre que les altres tenen una situació epidemiològica molt més favorable.

Així doncs, Elx, que ha vist créixer la incidència en un 125% en les últimes dues setmanes, presenta una afecció de 351; Elda està en 240 (+263%); Torrevella en 312 (+462%); i Oriola en 261 (+215%). Elx, Elda, Alcoi, Torrevella i Oriola no estan afectades pel toc de queda aprovat pel Govern valencià fa uns dies.

No obstant això, comencen a veure’s els resultats de les últimes restriccions aplicada pel Consell del Botànic, que inclouen el toc de queda entre la 1.00 i les 6.00 h en 77 municipis i que afecten pràcticament la meitat de la població valenciana, uns 2,6 milions d’habitants. Hui dia, no hi ha cap ciutat gran valenciana entre les més afectades pel coronavirus a Espanya.

A més, els efectes de la vacunació (el 62% dels valencians –uns 2,6 milions de persones– ja han rebut una dosi i aproximadament un 52% de la població –més de 3,1 milions- estan totalment immunitzats) provoquen que els contagis pel SARS-CoV-2 no es traduïsquen en hospitalitzacions i ingressos en UCI. Per contra, la pressió està traslladant-se a l’atenció primària. S’han administrat el 93% de les dosis disponibles i el ritme de vacunació s’ha reduït en les últimes setmanes a unes 45.000 injeccions diàries, provocat perquè estan rebent-se menys vials.