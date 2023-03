‘Así es la dictadura’, el llibre de l’editorial valenciana Media Vaca que arrasa a les Filipines amb el fill de Ferdinand Marcos

Un llibre infantil editat originalment durant la Transició espanyola i recuperat per l’editorial independent Media Vaca ha arrasat a les Filipines coincidint amb l’elecció de Bongbong Marcos, fill del dictador cleptòcrata. Es tracta d’Así es la dictadura, il·lustrat per Mikel Casal i escrit per l’Equipo Plantel. El maig del 2022, en tot just cinc dies i coincidint amb la victòria del fill del dictador Ferdinand Marcos, les vendes de l’edició filipina es van disparar a més de 50.000 exemplars, segons ha revelat la liquidació de l’exercici passat.

“Els textos realment són excel·lents i han resistit perfectament el pas del temps”, diu a elDiario.es Begoña Lobo, responsable juntament amb Vicente Ferrer, de l’editorial Media Vaca. Adarna House, el segell filipí, “fa llibres infantils convencionals”, explica Vicente Ferrer. Así es la dictadura (‘Ito Ang Diktadura’, en la traducció al tagal), “se n’eixia bastant de la línia habitual de contes amb animals que ells fan, clarament és una decisió de participar en un debat i que els xiquets coneguen altres coses”, afig Ferrer. El règim corrupte de Marcos va suposar l’execució sumària de 3.257 persones almenys, milers de torturats i uns 9.300 milions d’euros espoliats de l’erari filipí.

L’obra forma part de la col·lecció “Libros para el mañana”, editada originalment entre el 1977 i el 1978 per Rosa Regàs en el segell barceloní La Gaya Ciencia, en plena Transició després de la mort del dictador Francisco Franco. Els responsables de Media Vaca, la multipremiada editorial d’il·lustració infantil amb seu a València, van decidir reeditar els quatre llibres que conformaven la col·lecció al caliu de les mobilitzacions del 15M. No obstant això, no van trobar ni rastre dels autors de l’Equipo Plantel fins que van poder localitzar una de les creadores.

“Ens va demanar que mantinguérem l’anonimat i ha sigut una relació molt bonica la que hem tingut amb ella i amb els fills del matrimoni que eren part de l’equip”, relata Begoña Lobo en el Kiosco que ha obert fa poc Media Vaca al carrer de Salamanca de València.

La col·lecció reeditada (completada per Como puede ser la democracia, il·lustrat per Marta Pina; Hay clases sociales, per Joan Negrescolor, i Las mujeres y los hombres, per Luci Gutiérrez) va ser premiada en la Fira de Bolonya, la més important del sector del llibre infantil. Els llibres s’han traduït a 16 llengües, entre aquestes al xinés, coreà, japonés, grec, portugués o rus.

“Hem facilitat extraordinàriament, depenent de la capacitat de cada editorial, que s’editaren sempre els quatre títols, afavorint econòmicament els editors”, assenyala Begoña Lobo.

Encara que la repercussió més gran de la col·lecció ha sigut a Corea del Sud, plaça forta de l’edició de llibres infantils, les vendes a les Filipines han superat les expectatives en el context del retorn al poder del clan Marcos, un cognom associat irremeiablement la dictadura entre el 1965 i el 1986. “La cosa cridanera és que en un mes es venen 50.000 exemplars d’un títol”, sosté la coeditora de Media Vaca.

“Té un component atzarós”, indica Vicente Ferrer, que recorda que en Media Vaca “no hi ha càlcul comercial”. La seua companya destaca que “perquè les coses canvien cal donar eines d’aprenentatge” als lectors i lectores més menuts. Ferrer creu que és una “eina útil” que serveix com a “objecte de discussió” i reflexiona sobre el mercat de la literatura infantil: “Cada vegada més el món dels llibres per als xiquets, sobretot en aquest país, són com llibres d’autoajuda per a xiquets, per a resoldre la teua vida, però no la de la societat”.

“És una llàstima”, afig. “És important veure’s com a part d’una comunitat i tractar d’aportar alguna cosa per resoldre problemes d’aquesta comunitat i no sols per a tu mateix, és una cosa que val la pena treballar”, argumenta.

“Consens sobre què és la dictadura”

A més, la col·lecció ha aterrat en països de diversos continents. “Ens crida l’atenció que hi haja un consens sobre què és la dictadura, perquè països tan diferents, com Taiwan o el Brasil, vulguen tindre aquest llibre”, afirma el coeditor de Media Vaca, que emmarca els “Libros para el mañana” en una “invitació a participar en política” per a xiquets i xiquetes.

L’editorial filipina ha apostat per seguir amb la traducció d’Así es la dictadura sota el mandat de Bongbong Marcos. “Tenim una relació afectuosa en la distància, quasi amb totes les editorials hi ha algun nexe que va una mica més enllà d’una qüestió comercial”, diu Begoña Lobo. Les quatre obres s’han consolidat com una de les col·leccions més capdavanteres del cuidat catàleg de Media Vaca. “Hui és superior el nombre de dictadures i autocràcies que el 1977, és una tendència que va creixent”, lamenta Vicente Ferrer.