Dues mateixes empreses van dopar amb pagaments en B al PP i al PSOE de la Comunitat Valenciana per a les autonòmiques de 2007

En les eleccions autonòmiques i municipals del 2007, Francisco Camps i Rita Barberá van obtindre els millors resultats electorals de la història del PP valencià. Camps va obtindre 54 escons i Barberá, 21 edils, la marca més alta dels ‘populars’ a l’Ajuntament de València. Tres sumaris judicials –Gürtel, Taula i Azud– permeten albirar més d’una dècada després el rerefons de la claveguera electoral, en què dues empreses contractistes van tindre un paper estel·lar. Construcciones Luján va aportar fons a l’entramat del Grupo Laterne, orquestrat per Alfonso Grau, el número dos llavors de Rita Barberá, segons es desprén de la instrucció de la peça separada A del cas Taula.

El consistori contractava amb Laterne per a faenes “no fetes mai o amb clar sobrecost” i la societat s’encarregava de la campanya. La quantitat real destinada a la campanya va superar “amb seguretat i àmpliament” un milió d’euros i va poder “superar la cota” de dos milions, segons les perquisicions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. La taula que detallava els fons de les empreses a l’entramat de Laterne, aportada per un antic assessor del PP, inclou Construcciones Luján amb una aportació de 20.600 euros.

Facsa, la firma encarregada del subministrament de l’aigua a la província de Castelló, també va finançar el PP en aquell procés electoral, segons va confessar l’empresari Enrique Gimeno en el marc del cas Gürtel. Gimeno, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció en el judici en l’Audiència Nacional, va abonar a Orange Market 405.668 euros per serveis que mai van es van prestar a la seua empresa. Després d’un pacte de conformitat, l’empresari castellonenc va ser condemnat a un any i nou mesos de presó per tres delictes electorals i un de falsedat. La pena va ser commutada per una multa de 154.500 euros.

Els sumaris de Gürtel i Taula van acreditar el dopatge electoral del PP valencià. No obstant això, el cas Azud, ha tret a la llum que els mateixos empresaris que finançaven el PP també ho van fer amb el principal partit de l’oposició, el PSPV-PSOE. Es tracta d’una aposta decidida per la diversificació d’actius per part d’empresaris que centren el seu negoci en l’obra pública, de la qual no mai se sap de qui dependrà el dia de demà.

Així doncs, les dues mateixes empreses van abonar despeses electorals de la campanya socialista. L’informe de l’UCO de la peça 7 del cas Azud detalla els pagaments de Facsa a proveïdors de la campanya socialista: 261.771 euros el 2007. Per part seua, la constructora de Javier Luján va abonar 120.060 euros a l’empresa Cronosport SL, que s’encarregava de part de la campanya del PSPV dels mateixos comicis. El nexe de tots dos empresaris amb el partit era l’extresorer José María Cataluña, qualificat per la Fiscalia Anticorrupció com el “recaptador” de la formació.