Els sindicats alerten de l’economia submergida en l’hostaleria amb un 30% dels treballadors sense contracte

Les dades de recuperació del turisme i el sector hoteler no semblen anar en paral·lel amb els de l’ocupació en hostaleria i afiliació a la Seguretat Social. La setmana passada la plataforma d’hotelers de Benidorm, emblema del turisme de massa, es vanagloriava d’haver resistit a la crisi gràcies a l’estirada vacacional de les famílies espanyoles, que havien salvat la temporada amb una ocupació del 70%. En termes interanuals, l’ocupació hotelera al juliol va pujar un 25% respecte del 2020. Segons les últimes dades de l’atur, l’ocupació en turisme ha crescut un 3,3% i l’atur en el sector serveis ha descendit un 5,29% amb comparació al mes passat. Els sindicats fa mesos que alerten de possibles fraus amb els ERTO i d’un augment de l’economia submergida, un avís que el sindicat CNT remarca amb una enquesta recent.

El sindicat assegura que el 30% de les ocupacions en el sector de l’hostaleria no es donen d’alta en la Seguretat Social i que el 89% dels treballadors consultats consideren que el seu contracte no es correspon amb les hores que fa. La delegació sindical assegura que la majoria de les consultes que rep són per cotitzacions inferiors a la faena feta. Segons el seu estudi, la situació s’ha agreujat amb la pandèmia, per la qual cosa urgeixen a activar mesures contra l’economia submergida i la temporalitat.

“Detectem moltíssimes empreses, sobretot en hostaleria, que rescaten la gent dues o tres hores i treballen jornades d’11 hores”, expressava Salvador Mejías, de Comissions Obreres, en conversa amb elDiario.es en iniciar la temporada turística. El col·lectiu de les Kellys ha denunciat fins l’extenuació la precarietat del sector, amb jornades maratonianes i sous irrisoris. Les treballadores es mostraven pessimistes amb les previsions de millora dels hostalers, que, apunten, mai han arribat a la seua butxaca. Les delegacions sindicals recorden que les taules salarials estan sense actualitzar-se des del 2013.

Ocupació hotelera

Mentre les agrupacions de treballadors denuncien la seua situació tan precària, la temporada turística valenciana registra la millor xifra des de l’inici de la pandèmia. Segons les dades de Turisme Comunitat Valenciana, s’estima per al conjunt dels hotels del litoral l’autonòmic una ocupació mitjana pròxima al 66,6%, sobre els hotels oberts, un 25,6% més que al juliol del 2020. Pel que fa als hotels oberts el mes de juliol, a la província d’Alacant (Benidorm al marge), hi ha un 72,13% de places obertes i un 57,72% a Castelló, mentre que València les places obertes al juliol han sigut del 87,7%.

Per zones turístiques, el mes de juliol l’ocupació mitjana estimada per al litoral de Castelló hauria arribat a un 63,94%, un 28,1% més que al juliol del 2020. Per al litoral de València, l’ocupació se situa en un 74,71%, un 40,8% més que al juliol del 2020, mentre que a la ciutat de València l’ocupació hauria arribat al 73,6%, un 26,6% més interanual. La previsió d’ocupació dels hotels del litoral de la província d’Alacant, sense incloure Benidorm, del mes de juliol passat, s’estima en un 70,78%, un 23,8% més que el 2020, mentre que la ciutat de Benidorm hauria obtingut un 60% d’ocupació el mes passat, un 25,6% més que al juliol de l’any passat, segons les xifres oferides pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.