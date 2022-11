El jubilat que va desafiar la banca exigeix la Llei del defensor de l’usuari financer per no dependre de la “bona voluntat” del sector

El metge jubilat valencià Carlos San Juan, impulsor de la campanya ‘Soc major, no idiota’, intervindrà dimarts que ve 8 de novembre davant el Parlament Europeu en representació dels 30 guardonats dels 27 països de la Unió Europea com a ciutadans europeus de l’any. Espanya compta amb tres reconeixements: a més de San Juan, el telèfon 116000 de la Fundació Anar per a casos de desaparició de menors i el xef José Andrés, per la tasca de la seua ONG World Central Kitchen d’ajuda als refugiats ucraïnesos.

Es tracta d’un guardó que es va anunciar el mes de juny passat i que es lliura des del 2008 a persones o organitzacions “excepcionals que lluiten pels valors europeus, promoguen la integració entre ciutadans i els estats membres o faciliten la cooperació transnacional en el si de la Unió, i als que dia a dia tracten de promoure els valors de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea”.

San Juan, que va recollir prop de 650.000 signatures en el marc d’una campanya que reclamava una atenció més humana per a les persones majors amb dificultats per a accedir a les entitats financeres per la necessitat creixent de coneixements tecnològics, es mostrava molt orgullós d’aquest reconeixement i de poder servir d’altaveu –el septuagenari valencià serà un dels dos premiats que es dirigirà als eurodiputats– a totes aquestes persones que es troben “indefensos” i en situació d’exclusió bancària: “Demanaré a l’Eurocambra que donen un impuls a totes les mesures que puguen millorar el tracte de les entitats financeres a les persones”.

En declaracions a elDiario.es, aquest metge jubilat apunta que la situació actual, quasi un any després que va iniciar la campanya ‘Soc major, no idiota’, està “tal com m’esperava”, encara queda molt per fer. San Juan qualifica de “molt triomfalista” l’informe elaborat per l’Observatori de la Banca fa uns mesos i insisteix en la posada en marxa al més prompte possible de la Llei del defensor de l’usuari financer, que es va comprometre a tirar avant la ministra Nadia Calviño i que està pendent d’aprovació en el Congrés dels Diputats després que el mes d’abril passat passara pel Consell de Ministres i el 12 de maig concloguera el període de presentació d’esmenes.

No obstant això, és conscient de la dificultat que aquesta iniciativa tire avant en breu, ja que no hi ha dates concretes i mesures com l’impost a la banca “no ajuden que la banca empatitze. Sospite que no voldran tibar més la corda amb el sector financer, però fa falta la llei”. A més, afig, el fet que l’any que ve siga electoral, tampoc hi ajuda: “Es paralitzarà tot, hibernaran els projectes que no estiguen en marxa”. Pel que fa a les mesures implementades fins ara, insisteix que totes estan condicionades a la “bona voluntat” dels bancs, per la qual cosa hi ha oficines que funcionen “molt bé” i altres en què continua havent-hi molts problemes per la falta de personal, “hi ha sucursals amb una sola persona per a atendre els clients i així és molt difícil donar un bon servei”.

En opinió de San Juan, encara queden dos punts clau dels compromisos adquirits fa uns mesos que segueixen pendents de fer: “Ni s’han simplificat els caixers, de manera que les persones majors continuem tenint enormes dificultats per a accedir a les nostres pensions i els nostres estalvis, ni les aplicacions informàtiques. Cal tindre un màster per a poder utilitzar-les”.

El metge jubilat es mostra satisfet amb la resposta de la societat civil, que està mobilitzant-se, i amb la interlocució que manté amb l’Administració autonòmica. I no sols en el cas de l’exclusió financera, sinó que també està en contacte amb la Conselleria de Sanitat per a millorar l’aplicació informàtica i el procés de sol·licitud de cita prèvia, al mateix temps que destaca com s’està treballant a formar els ciutadans.