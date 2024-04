Eduardo Zaplana fa servir les guerres internes del PP per negar la mossegada de Juan Cotino: “Ens portàvem fatal”

La defensa d'Eduardo Zaplana ha aprofitat perquè l'exministre i expresident de la Generalitat haja declarat aquest dimecres de nou al respecte de certes preguntes, per al·lusions a les afirmacions d'altres acusats que han declarat com a legals representants d'empreses implicades, concretament el seu excap de gabinet, Juan Francisco García, al capdavant de la consultora Dobles Figuras, que va facturar falsament més d'un milió d'euros a l'empresa de Vicente Cotino, un altre dels que ha confessat.

Zaplana ha negat que es reunira amb Juan Cotino, exconseller i exdirector general de la Policia amb el PP, per dissenyar l'adjudicació de les ITV i el cobrament de comissions. El principal acusat s'ha remès a les agendes intervingudes per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per rebutjar un fet confirmat pel seu excap de gabinet. Zaplana ha dit que “mai” va parlar de l'assumpte amb Juan Cotino. El nebot del polític al·ludit, l'empresari Vicente Cotino, va confessar els fets i va confirmar que el clan politicoeconòmic va pagar una mossegada a Zaplana per l'arranjament de l'adjudicació de les ITV.

Per intentar demostrar que el seu cap de gabinet hauria mentit a la seua confessió, Zaplana s'ha remès a la seua “relació absolutament inexistent” amb Juan Cotino en el període en el qual es van pagar les comissions a l'estranger. “Es pot observar a la meua agenda que l'última reunió amb Juan Cotino és del 2003”, ha dit.

Fins a la seua detenció el 2018, “no hi ha una sola reunió” amb Cotino a la seua agenda intervinguda per la UCO. Eduardo Zaplana s'ha referit a les sonades guerres internes al PP valencià entre 'campistes' i 'zaplanistes' a partir del moment en què l'acusat va ser nomenat ministre de Treball per José María Aznar. “Ens portàvem fatal”, ha dit. També s'ha remès a les “hemeroteques de qualsevol mitjà”.

“Jo vaig trencar relació a la Comunitat Valenciana amb el Govern de [Francisco] Camps”, ha recordat. “Allò va ser un episodi bàrbar mediàtic”, ha dit. També s'ha referit als “plants” a les Corts Valencianes per part dels diputats del sector zaplanista.

“Quan, en teoria, Cotino s'encarrega de fer-me arribar una remuneració, no tinc relació amb Cotino”, ha afirmat Zaplana. L'expresident valencià ha assegurat que, en ocasió de la imputació de Cotino al 'cas Erial', va tornar a mantindre una relació amb el polític, representant del sector de l'Opus Dei al PP valencià, amb qui va recuperar la “sintonia” que havia mantingut abans de les guerres internes. Zaplana també ha assegurat que no coneixia l'empresari Vicente Cotino.

Pachano va ser testaferro “per amistat” amb Zaplana

Joaquín Barceló 'Pachano', amic de la infància d'Eduardo Zaplana i testaferro confés de l'exministre del PP, ha tornat a declarar al judici del 'cas Erial'. Aquesta vegada en la seua condició de legal representant de tres empreses espanyoles: Costera del Glorio, Medlevante i Gesdesarrollos. Es tracta de tres de les empreses utilitzades per la presumpta trama per retornar a Espanya els fons en comptes de Luxemburg, Andorra i Panamà. Pachano ja va confessar la seua condició de testaferro d'Eduardo Zaplana al tinglado societari muntat als tres països. En aquesta segona declaració, l'acusat ha declarat que només té el títol del Batxillerat superior.

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, he preguntat pel seu paper a les empreses i, específicament, en les operacions d'adquisicions de terrenys a la Vila Joiosa amb els fons retornats a Espanya. Ni va ser consultat en res, ni va prendre decisions ni va tindre res a veure amb la dissolució de la societat luxemburguesa muntada per Beatriz García Paesa, neboda del famós espia.

Pachano, un empresari dedicat a la construcció de piscines, ha especificat que la firma Costera del Glorio la va constituir el seu pare el 1997. El progenitor del testaferro va morir el 2001.

El president del tribunal de la secció quarta de la secció Audiència Provincial de València, el magistrat conservador Pedro Castellano, ha plantejat diverses preguntes sobre el paper de Pachano al capdavant de les empreses. “Vostè per què feia tot això?”, li ha preguntat. “Perquè me'l van sol·licitar”, ha contestat l'acusat.

El jutge ha volgut aprofundir en els motius per prestar el seu nom a les empreses. Pachano ha explicat: “Era per a la construcció de solars a la Vila Joiosa, per canalitzar els diners de Medlevante i canalitzar els d'Imison”, una de les empreses de la trama.

Joaquín Barceló ha detallat que no ho va fer per amistat en relació amb Francisco Grau, assessor fiscal de la trama. Va ser “per amistat” amb Zaplana“, ha dit. ”Com vaig dir al seu dia“, ha postil·lat en referència a la primera declaració de confessió.