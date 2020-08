Els ciclistes valencians són els més satisfets amb la seua ciutat

Els valencians són els més satisfets amb les condicions per a usar la bicicleta a la seua ciutat i li donen un notable, segons les dades d’una enquesta de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), feta en deu capitals de província espanyoles a més de 4.000 persones (Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca, Las Palmas i Bilbao) i que es completa amb les dades d’infraestructures recollides en col·laboració amb Datadista.

A més de l’“extensa” xarxa ciclista, els valencians enquestats valoren el sistema públic de lloguer i els aparcaments específics disponibles. Entre els aspectes millorables esmenten facilitar encara més la intermodalitat de la bici amb el transport públic i posen de manifest una “certa conflictivitat” entre els usuaris de patinets i els ciclistes.

L’OCU considera que l’Ajuntament de València ha de continuar impulsant l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport net, barat i sostenible, que a més redueix el risc de contagi per coronavirus, ampliant la xarxa ciclista a altres barris de la capital, segons ha informat l’organització en un comunicat.

La satisfacció dels valencians amb les condicions per a usar la bicicleta és la més alta entre les deu ciutats analitzades; sobretot pel que fa al servei públic de lloguer de bicis, els aparcaments específics disponibles i la xarxa de vies ciclistes. De fet, un 30% dels valencians que van participar en l’enquesta agafen aquest vehicle almenys una vegada per setmana (el percentatge més alt juntament amb Sevilla) i d’ells un 8% l’usen quasi tots els dies en els seus desplaçaments.

Pel que fa a les infraestructures ciclistes, els residents a València gaudeixen de 0,15 quilòmetres de carril bici per cada quilòmetre de via pública oberta al trànsit, una ràtio que està entre les més altes de les ciutats analitzades, igual que la ràtio de bicicletes públiques de lloguer (35 per cada 10.000 habitants) i la quantitat significativa de sistemes d’aparcament segurs: més de 18.000.

Els resultats de l’enquesta mostren grans diferències entre ciutats. Així, València encapçala la classificació, amb un notable (71 sobre 100 punts), però també són positives les valoracions per a Sevilla, Barcelona i Palma de Mallorca. A la cua està Madrid, que suspén amb un 47 sobre 100. La capital és també la ciutat amb un percentatge més baix de ciclistes habituals amb un 14%, menys de la meitat dels que n’utilitzen a València o Sevilla.

Així mateix, l’organització destaca les “diferències enormes” en el nombre de quilòmetres de carril bici disponibles entre les diferents ciutats, entenent com a carril bici una via ciclista “protegida i separada” de la resta del trànsit. Madrid només té un quilòmetre de carril bici per cada 100 de via pública oberta al trànsit; mentre que en ciutats com Bilbao, Sevilla, València i Barcelona la ràtio és de 15.

Sevillans i valencians són els més satisfets entre els enquestats, no sols per l’extensió i la qualitat dels seus carrils bici, sinó també per la presència d’aparcaments específics per a assegurar la bicicleta o el sistema públic de lloguer, que té una ràtio de 35 bicis per cada 10.000 habitants (cinc vegades més que Madrid).

L’OCU, que promou l’ús d’aquest vehicle amb la seua campanya ‘Canvia’t al verd’, revela que un 22% dels que no utilitzen la bicicleta a la ciutat ho farien si hi haguera prou infraestructures, incloent-hi aparcaments segurs, ja que al 29% dels enquestats els han robat una bicicleta en els últims cinc anys. Un 64% dels enquestats estan d’acord en l’afirmació que l’ajuntament de la seua ciutat hauria d’instal·lar més vies ciclistes.

El regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha mostrat satisfacció després de conéixer l’enquesta de l’Organització de Consumidors i Usuaris i ha apuntat que “encara queda molt de marge de recorregut” i ha augurat que la satisfacció i la utilització d’aquest mitjà “serà moltíssim més gran en els pròxims anys”.

“Constatar aqueixa satisfacció de valencians i valencianes amb la seua xarxa ciclista i les facilitats per circular amb bici per la nostra ciutat –que ja percebíem al carrer–- és una font d’energia sana i renovable per a continuar per la senda de treball emprés fa cinc anys per a fer de València un referent internacional de la mobilitat sostenible en general i l’ús de la bici en particular”, ha apuntat Grezzi en un comunicat.

No obstant això, afirma que “encara queda molt de marge de recorregut, molts barris sense prou infraestructura de qualitat, i llocs en què, malgrat l’esforç continuat ja dut a terme, encara no hem pogut esmenar la falta d’estacionaments”, ha afegit el regidor.

Grezzi assegura que són “plenament coneixedors d’això” i per això treballen "de manera incasable per solucionar-ho, i els fruits d’aquest treball es percebran gradualment en els pròxims mesos”. “Estem segurs que la satisfacció i l’ús de la bici seran molt més grans en els pròxims anys”, ha conclòs.

Entre el 2015 i el 2019, València va incrementar la xarxa en 33 quilòmetres més de carrils fets amb els nous estàndards de qualitat (un increment del 26,2% de la xarxa prèvia), mentre que el nombre d’aparcabicis i vehicles de mobilitat personal de la ciutat va pujar en un 25%, amb 3.585 estacionaments nous.

Aquestes dades s’han incrementat més des de llavors amb carrils com el de Primat Reig o les actuacions d’instal·lació d’aparcabicis en diferents barris “que es desenvolupen amb continuïtat”, ha afegit el regidor.