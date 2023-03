Els sindicats de Ford Almussafes exigeixen menys acomiadaments i prejubilacions per davall dels 55 anys

Pocs avanços en la primera reunió de la comissió negociadora formada per la direcció de Ford Almussafes i els representants d’UGT i Intersindical. La trobada, que es va celebrar dijous al matí va evidenciar l’enorme distància que hi ha en aquests moments entre les parts per a arribar a un acord en les condicions de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) anunciat per la companyia, que implicaria la pèrdua de 1.144 llocs de treball, el 18% de la plantilla de la factoria valenciana.

D’una banda, els sindicats van exigir menys acomiadaments i prejubilacions per davall dels 55 anys. De l’altra, l’empresa va traslladar la intenció de finalitzar el procés d’acomiadaments en els pròxims tres mesos, cosa que els representants sindicals veuen “inassumible” per la magnitud de l’ERO.

En concret, Intersindical va proposar transvasar treballadors a les línies més saturades de treball, com per exemple les de muntatge, amb l’objectiu de reduir la xifra d’acomiadaments, cosa que va descartar l’empresa per considerar que perdria productivitat.

A més, van sol·licitar la llista d’afectats per l’ERO per franges d’edat amb l’objectiu de saber quants podran acollir-se a prejubilacions i van exigir bones condicions perquè la resta de les eixides siguen voluntàries mitjançant incentius: “Ara mateix estem en temps mort, el dilluns que ve ens tornarem a reunir i esperem que es puga avançar”.

UGT, sindicat majoritari, va insistir que la intenció de l’empresa de substanciar l’ERO en tres mesos és “inassumible” i va lamentar que l’empresa pretén arribar a un acord a la baixa respecte dels anteriors: “Cal tindre en compte que en la factoria hi ha unes 600 persones majors de 55 anys, per tant, lluny del que pretén l’empresa, el que exigirà UGT és que es rebaixe l’edat d’eixida per davall d’aquesta edat per a un hipotètic pla de prejubilacions”.

Des de l’organització sindical van advertir: “El procés de negociació requerirà que totes dues parts entenguem les necessitats d’uns i altres i siguem capaços de trobar el punt d’aquest equilibri difícil”. Per la qual cosa consideren que “l’empresa haurà de moure’s dels seus plantejaments inicials i mostrar-se disposada a ampliar el ventall de possibilitats, oferint unes condicions que siguen prou atractives per a aconseguir el màxim de voluntarietats”.

Aquest és el tercer acomiadament col·lectiu que afronta la planta valenciana de Ford després de l’acordat el 2020, que va afectar 350 empleats, i l’aprovat el 2021, que va implicar 600 acomiadaments.

En els dos últims processos per a les baixes voluntàries es van abonar 45 dies per any treballat i les prejubilacions es podien obtindre a partir dels 55 anys amb un 80% del salari que pujaria al 85% a partir dels 57 anys.

La companyia, a més, està immersa en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de juny que afecta 700 empleats al dia, per la falta de components i semiconductors i els problemes de subministrament per la invasió russa d’Ucraïna i l’augment de la incidència de la Covid-19 a la Xina.

Les causes principals d’aquesta retallada són la càrrega de treball més baixa prevista pel fet de deixar de fabricar el mes vinent d’abril els models S-Max i Galaxy. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat (encara desconeguda), per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.

Encara que la planta d’Almussafes va ser l’escollida per a produir els vehicles elèctrics de Ford a Europa, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, la companyia ha avançat en més d’una ocasió que la transformació de la producció suposarà redimensionar la plantilla, perquè es requerirà menys mà d’obra.