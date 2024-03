Els SMS del cunyat de Rita Barberá a un regidor del PP, actual alt càrrec de Mazón: “Recorda't de parlar amb la cap”

Un nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil al 'cas Azud', al qual ha tingut accés elDiario.es, ressenya els missatges que l'advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá i principal investigat a la causa, s'intercanviava amb diversos regidors del PP a l'Ajuntament de València. L'anàlisi de dos terminals telefònics intervinguts a Corbín als registres al seu domicili (un Samsung i un Nokia) revela que es van intercanviar missatges amb Jorge Bellver, actual director general de Relacions amb les Corts de l'Executiu autonòmic de Carlos Mazón.

En un dels missatges, enviat el 3 de febrer de 2009, Corbín escriu: “Recorda't de parlar amb la cap”. El 29 de març d'aquell mateix any, Bellver escriu al seu interlocutor: “De l'altra, alguna cosa estic parlant amb el Llevant. Ja et diré...”. Aquell mateix dia, Corbín l'informa que Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor de la trama, “proposa una solució per al Llevant UE”.

“Alfonso i Cristóbal [pressumiblement Alfonso i Cristóbal Grau, tots dos regidors de l'equip de Rita Barberá] ja ho saben. Quan vulgues t'ho expliquem”. L'intercanvi de missatges, en to de plena confiança, es va allargar fins al 2011.

La instrucció del 'cas Azud' investiga també els pagaments de 162.400 euros del Llevante UE a José María Corbín el mateix any de la reclassificació de l'Estadi Ciutat de València per part de l'Ajuntament de València. A més, un dels constructors que va ser investigat va construir als terrenys adjacents a l'estadi.

L'empresari Jaime Febrer va regalar a Bellver, segons les dades que consten al sumari, un rellotge Omega Seamaster al Nadal de 2003; un rellotge Brentley el 2005; i una 'trolley' de Loewe, valorada en 970 euros, l'any 2006.