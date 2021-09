Els tècnics confirmen en el judici al director general de Política Lingüística la revisió de les ajudes al germà de Puig

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, s’ha assegut dimarts en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. Abrigallat per la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó, Trenzano ha declarat que el seu departament va rebre una carta de la portaveu adjunta del PP en les Corts Valencianes, Eva Ortiz, en què assenyalava presumptes irregularitats en les concessions de les ajudes al valencià a les empreses audiovisuals de Francis Puig, germà del president de la Generalitat.

Ortiz no va usar la via habitual per a sol·licitar documentació o formular preguntes parlamentàries, a través de la Mesa de les Corts Valencianes, tal com preveu el Reglament de la cambra, sinó que va enviar una carta. Trenzano, acusat per un presumpte delicte de falsedat de document públic oficial, a pesar que el ministeri fiscal no hi veu cap il·lícit penal, ha reconegut que no té coneixements jurídics i ha explicat que va decidir, aconsellat pels funcionaris del seu departament, respondre a la carta de la síndica adjunta. Així doncs, en la missiva de resposta Trenzano assegurava que s’havien repassat els expedients de les ajudes i no s’hi havien detectat irregularitats. “Van dubtar a contestar, perquè no era la via habitual, però se li va respondre per cortesia”, ha declarat Trenzano.

El cap de servei va assegurar al director general de Política Lingüística que els expedients de les ajudes havien passat “tots els controls”. Trenzano ha explicat davant el tribunal els mecanismes de control de les ajudes al valencià en els mitjans de comunicació. Cada empresa envia una mena de relació del que s’ha publicat, en format paper o audiovisual, i els funcionaris comproven que, efectivament, s’hi han aplicat correctament els criteris. També ha reconegut que el seu departament no té prou personal per a revisar els expedients, que ha xifrat en un miler.

V. T., el cap de servei encarregat de redactar la carta de resposta a Ortiz, ha explicat la revisió dels expedients. “Es comprova la prova material de l’activitat subvencionada”, ha dit el funcionari, que ha agregat: “Ni una vegada hem trobat cap irregularitat”. El testimoni ha assegurat que era la primera vegada que veia una comunicació d’una diputada de l’oposició per registre d’entrada i no pel tràmit habitual previst pel Reglament de la cambra autonòmica. “La relació amb els diputats és a través de la Mesa de les Corts Valencianes “, ha postil·lat.

Nathalie Torres, diputada autonòmica de Compromís i anteriorment sotsdirectora general de Política Lingüística a les ordres de Trenzano , ha confirmat que les ajudes van passar la revisió sense que s’hi detectaren irregularitats. Torres ha al·ludit a l’“escassetat de personal tremenda” del departament per a revisar un volum semblant de documentació i ha declarat que “en absolut era habitual” que una diputada es dirigira per carta a la conselleria en matèria de control parlamentari.

C. M., una altra funcionària que ha declarat com a testimoni, ha assegurat que, quan es revisen els expedients de les ajudes a les empreses del germà de Puig, ja havien passat una sèrie de controls. En la revisió addicional arran de la carta d’Eva Ortiz, no hi va trobar “res que fora incorrecte”.

La causa, investigada pel titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València, no sembla haver trobat proves sòlides, ni tan sols indicis, que Trenzano cometera el presumpte delicte de falsedat de document públic oficial. Tant és així que el fiscal ni tan sols acusa Trenzano.

Només el PP, que hi exerceix l’acusació popular, demana una condemna per a l’alt càrrec de Compromís, primera ‘víctima col·lateral’ de la presumpta trama de les ajudes del germà del president de la Generalitat Valenciana. L’acusat, molt emocionat, s’ha fos en una abraçada amb la dirigent de Compromís Àgueda Micó després de la seua declaració.