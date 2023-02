Finalitza el compte arrere: les ITV valencianes tornen a ser públiques 25 anys després

Primer va ser la recuperació de la gestió dels hospitals privatitzats per Eduardo Zaplana quan estava al capdavant de la Generalitat Valenciana (Alzira i Torrevella, a més del servei de ressonàncies, ja estan sent gestionats directament per la Conselleria de Sanitat, mentre que el Consell ja ha comunicat a Ribera Salut la reversió de l'hospital de Dénia al gener del pròxim any) i, des d'aquest cap de setmana, la Generalitat ha començat a gestionar directament el servei d'ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles), 25 anys després de la seua privatització, també a les mans de Zaplana. Precisament, l'expresident està processat per blanqueig i suborn el cas Erial, una trama de corrupció nascuda arran de les presumptes comissions milionàries per la privatització de les ITV.

Des d'aquest setmana, les 25 estacions valencianes d'ITV passen a ser gestionades per l'Administració autonòmica. De moment, són dotze: Oriola i Redován des del dissabte, a les quals aquest dilluns se'ls sumen Gandia, Alcoi, Benidorm, Ondara, Ontinyent, Torrevella, Utiel, Villena, Vinaròs i Xàtiva. A aquestes, dissabte que ve 4 de març se'ls uniran Alacant, Alzira, Castelló, Catarroja, Elx, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria,Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, València-*Campanar, València-Vara de Quart i Vila-real. A més, el Govern valencià té previst crear 12 noves estacions, de manera que la ciutadania podrà comptar amb una estació fixa o mòbil d'ITV “a menys de 30 quilòmetres de residència”.

Inicialment, la reversió del servei estava prevista per al passat 1 de gener. No obstant això, la Generalitat va acordar amb les empreses concessionàries una pròrroga a manera de compensació per les pèrdues patides en la facturació pel temps que van haver de romandre tancades a causa de l'estat d'alarma decretat pel Govern degut a la pandèmia de la COVID-19. Aquest termini variava entre els 55 i els 62 dies, d'aquí ve que algunes estacions ja estiguen sent gestionades directament per Sitval, mentre que les altres tretze no seran públiques fins dissabte que ve.

Dissabte passat, el conseller d'Economia, Rafa Climent, va visitar la ITV de Gandia, que es convertirà en el “centre neuràlgic de comunicacions” de les estacions valencianes, al costat del director general de la Societat Valenciana d'ITV, Sitval, Josep Albert, i als tècnics del Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) per a comprovar el correcte funcionament del servei una vegada finalitzada la concessió.

Des del passat 1 de gener de 2023 les tarifes d'ITV en la Comunitat Valenciana s'han reduït un 20% per la supressió de la prova de sonometria, “un important objectiu que ens hem marcat i aconseguit i que està redundant directament en benefici de les persones usuàries del servei d'ITV”, tal com va destacar el conseller.

Cita prèvia 'en línia' unificada

La Societat Valenciana d'ITV SA ha posat en marxa una nova web de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles, que està disponible des de dijous passat. A través d'aquesta eina, disponible en tots els dispositius mòbils, els valencians poden seleccionar l'estació que desitgen i, després d'emplenar un formulari amb dades personals i del vehicle, reservar dia i hora (en horari ininterromput de dilluns a dissabte des de les 8.00 hores fins a les 19.30 hores) per a realitzar la inspecció.