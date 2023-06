El Govern valencià del Pacte del Botànic va resoldre favorablement el 60% de les 84 sol·licituds d’eutanàsia rebudes

Des que el 24 de juny de 2021 va entrar en vigor la Llei d’eutanàsia a Espanya, 87 han sigut les sol·licituds que ha atés la comissió valenciana de garantia i avaluació del dret a la prestació d’ajuda per a morir prevista per la norma estatal (composta per quinze professionals de la medicina, la infermeria, la psicologia, treballadors socials o juristes).

Segons la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb data 27 de juny de 2023, en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana s’han rebut 87 sol·licituds d’eutanàsia, de les quals 19 han resultat desfavorables, 10 han mort mentre es tramitava el procés, cinc estan en tramitació i 53 han sigut favorables, de les quals se n’han dut a terme 44.

Per províncies, 47 sol·licituds s’han fet a València, 35 a Alacant i 5 Castelló, mentre que per sexe 48 de les sol·licitants han sigut dones i 39 homes.

Com va informar aquest diari, el primer cas va ser el d’una dona de més de 60 anys i amb una fase molt avançada d’esclerosi múltiple, una malaltia que patia des de feia més de dues dècades, que va poder exercir el seu dret a una mort assistida a l’hospital Sant Joan d’Alacant.

El segon cas va ser el d’una dona d’uns 86 anys amb tetraplegia (patia paràlisi supranuclear progressiva). La sol·licitud es va produir el 31 de juliol i la mort assistida va tindre lloc el 22 d’agost.

La llei estableix els requisits que ha de complir la persona sol·licitant de la prestació d’ajuda a morir. Ha de ser una persona major d’edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure’s afligit o afligida per un patiment intolerable a causa d’una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d’aplicació de la Llei d’eutanàsia i haja deixat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant aquesta designació i instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada. A més, pot revocar-se en qualsevol moment per la persona la pacient, i ha de fer-se dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre aquestes i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge, en què se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i la capacitat del procediment.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la llei. Si la situació s’ajusta als supòsits i els requisits previstos per la llei, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la Comissió de Garantia i Avaluació per a la seua conformitat.