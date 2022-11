Isaura Navarro defensa el pla de prevenció d’incendis inferior al que reclamava la consellera anterior: “És un augment mai no vist”

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica s’estrena en el càrrec amb una cita complicada: defensar uns pressupostos que no ha elaborat, en un departament a què acaba d’arribar perquè van costar el cessament a la seua antecessora, Mireia Mollà. La dirigent d’Iniciativa-Compromís Isaura Navarro ha explicat dilluns en el parlament autonòmic el projecte de pressupostos per al 2023, unes línies que a penes va poder negociar, atés que va prendre possessió del càrrec quatre dies abans que es presentaren els comptes públics. Encara que els temps del seu nomenament han invertit l’ordre habitual en l’executiu (primerament el conseller compareix per explicar el seu projecte; després elabora els pressupostos), Navarro ha donat compte de les seues prioritats per als mesos que resten de legislatura.

La titular de Transició Ecològica ha traslladat a les Corts Valencianes la seua “aposta ferma” per una bona gestió de l’aigua, “un dret i un recurs” i per les mesures per a fer front a la crisi climàtica, els efectes de la qual “estem veient aquests dies”. “Des d’aquesta conselleria volem posar tots els nostres recursos en aquest objectiu, treballant des de la proximitat i la democratització de l’economia, perquè caminar cap a la sobirania energètica i alimentària, per exemple, és lluitar contra el canvi climàtic, però també construir una societat més justa. Passant de l’energia com a mercaderia a l’energia com a dret, treballant per eliminar la pobresa energètica des de totes les administracions”, ha apuntat Navarro.

L’any amb els pitjors sinistres forestals en dècades, la partida de prevenció d’incendis ha cridat l’atenció de l’oposició, també dels seus socis de Govern. La dotació, defensa la consellera, ha augmentat un 42% respecte de l’any anterior, amb 38,72 milions d’euros, malgrat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar un fons de cooperació municipal de 50 milions d’euros. La seua antecessora va reclamar augmentar aquesta partida a 87 milions d’euros després del pitjor estiu des del 2012, amb 35.000 hectàrees cremades. D’aquesta partida es destinaran només 10 milions al fons promés, que haurà de completar-se amb aportació municipal i de les diputacions. El Consell s’escuda en el fet que el fons tindrà caràcter pluriennal per explicar la reducció.

Malgrat que Navarro ha indicat en la seua compareixença que els efectes del canvi climàtic s’han notat en un any amb rècord de temperatures extremes que han provocat quatre grans incendis, conseqüència d’un context climatològic “completament excepcional”, amb “comportaments virulents impredictibles, que en dificulten l’extinció”, la titular d’Emergència Climàtica ha defensat la partida, una aportació directa als municipis. Sobre aquest tema, a preguntes d’Unides Podem, sobre l’import, ha considerat que “tampoc es tracta tant de quants diners s’inverteixen, sinó de la qualitat: que tinguem bons plans ben executats”. Al mateix temps ha demanat la col·laboració d’altres agents, com les diputacions. La diferència entre el que es va anunciar i el que s’ha pressupostat ha valgut el retret de l’oposició, com en el cas de Ciutadans, que considera que el Consell “ven fum”.

La consellera, que treballava en diverses qüestions relacionades amb aquest departament des de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública, com l’alimentació saludable i sostenible o les qüestions referents a les plagues, esperonades per la sobreexplotació de recursos en “una globalització mal entesa i mal executada”, ha posat èmfasi en l’augment de pressupost en Agricultura, que creix un 40% respecte de l’any anterior, fins a 617 milions d’euros, el triple que el 2015. En aquesta línia, la consellera destaca que són uns comptes “ambiciosos” per al desenvolupament de l’agricultura valenciana, una de les branques amb més pes en aquest departament. Així doncs, el desglossament de les partides per al sector primari ha ocupat bona part de la intervenció, en què destaquen les ajudes directes al sector, colpejat per la crisi d’Ucraïna.

Sobre les partides de Transició Ecològica, una disputa que va acabar amb el cessament de la seua antecessora, Mireia Mollà, la consellera ha enunciat alguns compromisos pressupostaris: 3,7 milions d’euros per a la Direcció General de Transició Ecològica, 3,17 per a “accelerar” les fonts d’energia renovable i ajudar a la difusió de comunitats energètiques locals i 14,5 milions d’euros procedents de fons europeus per a la instal·lació i l’emmagatzematge de fonts d’energia renovable per al 2023.