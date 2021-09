La justícia deixa en evidència Ribera Salud: tomba tots els seus arguments per a frenar la reversió de l’hospital de Torrevella

Nova garrotada judicial per a Ribera Salud en el seu enèsim intent per paralitzar la recuperació de la gestió pública del departament de salut de Torrevella, després de véncer la concessió de 15 anys que li va adjudicar el Consell del PP. En concret, serà el pròxim 14 d’octubre quan acabe el contracte, per la qual cosa a partir del 15 d’octubre tota la zona tornarà a ser gestionada de manera directa per la Conselleria de Sanitat.

Tal com ha informat elDiario.es, una nova sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rebutja les mesures cautelars sol·licitades per la companyia, en concret, la suspensió de les normes per a fer efectiva la reversió remeses per la Conselleria de Sanitat el mes d’octubre passat. Aquest és el cinqué pronunciament judicial contra els interessos de la mercantil en set mesos.

En el seu recurs, Ribera Salud justifica la sol·licitud de les mesures cautelars en un “fet nou d’especial rellevància i vinculació evident”, referint-se a la sentència del mes de juliol passat del Tribunal Suprem, que paradoxalment avala la recuperació del departament sanitari de l’hospital d’Alzira executat a l’abril del 2018, una vegada finalitzat el contracte.

La sentència del Suprem confirma la legitimitat de la recuperació del servei públic una vegada finalitzat el contracte, però reconeix que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha de valorar la repercussió i els efectes que la reversió tindria sobre la despesa pública en compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta ha sigut l’escletxa a què s’ha acollit Ribera Salud per tractar d’aconseguir la suspensió cautelar de la reversió de l’hospital de Torrevella, també per finalització del contracte. No obstant això, la interlocutòria del TSJCV tomba tots i cadascun dels arguments de la companyia.

Els primers, segons la sentència judicial, “els arguments relatius al compliment d’aquesta obligació (informe sobre repercussió de la reversió) no estan referits a l’objecte d’aquest procediment (suspensió de normes de reversió), sinó a la decisió de no prorrogar el contracte”.

A més, la interlocutòria afirma, sobre l’al·legació relativa al fet que l’omissió d’aquesta valoració prèvia a qualsevol actuació encaminada a la reversió “és vici determinant de la nul·litat de ple dret de la decisió de no prorrogar el contracte”, que “no és aquesta la conclusió de la sentència del Tribunal Suprem (STS) 952/21, la doctrina del qual ja ha sigut exposada anteriorment i les matisacions també, bona prova n’és que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per la concessionària”.

Finalment, el jutjat considera que “no és cert, com afirma la demandant (Ribera Salud) que en tots dos recursos (el referit a Alzira i el de Torrevella) l’acte impugnat és la decisió de no prorrogar el contracte. L’objecte d’aquest, com ja es va exposar en la interlocutòria de 22-2-21, per la qual es va denegar la mesura cautelar, és la comunicació per la qual s’anuncia la intenció de no prorrogar el contracte i les normes encaminades a la recepció de l’hospital, centres, mitjans materials i personals, de 14 d’octubre de 2020”, és a dir, les normes que va dictar Sanitat per fer efectiva la reversió.

Això significa, prossegueix la interlocutòria, “que tampoc és cert, com assenyala la sol·licitant (Ribera Salud), que la diferència entre tots dos recursos és que en l’expedient del departament de Salut de la Ribera hi havia informes estimats suficients pel Tribunal Suprem i en aquest cas no i no ho és perquè en l’expedient pres en consideració en l’STS 952/2021 l’acte és posterior als tràmits que ara ens ocupen”.

L’empresa fins ara s’acollia a aquest recurs judicial per no facilitar a l’Administració la documentació necessària per a fer efectiva la reversió, un fet que ha motivat l’obertura d’un expedient per part de la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez.

Després de conéixer el contingut de la sentència, la Conselleria de Sanitat que dirigeix Ana Barceló ha exigit a l’empresa concessionària de la gestió del departament de salut de Torrevella que complisca de manera immediata les instruccions traslladades per la Generalitat Valenciana en les normes de reversió i facilite tota la informació requerida per garantir que la reversió es faça en les millors condicions.