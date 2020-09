El jutge imputa a la dona i un fill del expolític del PP Carlos Fabra per ajudar-lo a ocultar béns per a no pagar 1,4 milions de la condemna

El titular del jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló, Jacobo Pin, ha alçat el secret de les actuacions sobre la causa que va motivar el registre de la casa particular de qui va ser president de la Diputació de Castelló durant 16 anys pel PP, Carlos Fabra. El jutge ha imputat a l'exdirigent del PP, a la seua esposa, un fill i a una quarta persona per la presumpta comissió de delictes de frustració de l'execució, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, suborn i negociacions prohibides als funcionaris, sense perjudici d'una ulterior qualificació.

El jutjat investiga si l'expresident de la Diputació castellonenca va ocultar béns del seu patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència de l'Audiència de Castelló de l'any 2013 (confirmada en 2014 pel Tribunal Suprem) per la qual va ser condemnat a quatre anys de presó i al pagament d'una multa de 1,4 milions d'euros com a autor de quatre delictes fiscals. El jutjat va obrir aquesta causa en 2017 després d'una denúncia de Fiscalia, han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Carlos Fabra va arribar a atresorar quasi tres milions d'euros en comptes corrents i va ser condemnat per no pagar els corresponents impostos, en concret 700.000 euros. De fet, va ser condemnat per quatre delictes fiscals al no poder els investigadors acreditar la procedència il·legítima -però tampoc legítima- de tan importants sumes de diners en un polític el salari del qual no superava els 90.000 euros anuals.

En la investigació i durant el judici es va interrogar als xofers de l'expolític, els quals van ingressar importants quantitats en metàl·lic en els comptes corrents de Carlos Fabra. Els investigadors van acarar que els diners no havien sigut guanyats en la loteria, malgrat que va ser agraciat en dues ocasions, però tampoc de la suor del seu front. Finalment es va salvar de ser condemnat de greus delictes com la malversació o el suborn i només va passar 16 mesos entre reixes.

Fabra torna a primera línia política i es tornarà a enfrontar al jutge instructor que el va asseure al banc dels acusats. Aquesta setmana, quatre unitats de la Policia Nacional es van personar en el seu habitatge particular en la coneguda urbanització Platgetes d'Oropesa per a un registre que va durar més de sis hores. La policia es va emportar documentació i un disc dur. Els quatre imputats estan citats els pròxims 28 i 29 d'octubre.