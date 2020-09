Carlos Fabra davant la seua ‘bèstia negra’ set anys després: el jutge que va fer seure en el banc dels acusats l’expolític del PP torna a investigar-lo per corrupció

L’antic totpoderós líder provincial del PP Carlos Fabra només el van condemnar per delicte fiscal. Malgrat les nombroses imputacions i acusacions que incloïen tots els delictes refinats tipificats en el Codi Penal, només l’Agència Tributària va poder tirar-li mà després de detectar que no va pagar 700.000 euros en impostos dels més de dos milions d’euros que atresorava sense aclarir-ne l’origen en comptes bancaris. I això que li va tocar la loteria unes quantes vegades. Ni la presumpta venda fraudulenta de fitosanitaris, ni un suborn vinculat a les subvencions al motociclisme, ni tampoc les acusacions que van abocar sobre ell en el cas Gürtel van aconseguir tornar-lo a asseure en el banc dels acusats. Al final, 16 mesos a la presó d’Aranjuez, la majoria en la infermeria pel seu trasplantament de fetge, i un plàcid tercer grau fins a acabar la condemna de quatre anys.

Però encara no han passat ni dos anys d’haver complit amb la societat i, teòricament, haver-se rehabilitat i el que va ser 16 anys president de la Diputació de Castelló torna a tindre problemes amb la justícia. Al contrari que en els altres casos, els agents de la Policia Nacional s’han personat a la seua casa particular en la coneguda urbanització Les Platgetes d’Orpesa per a escorcollar-lo. Aquesta nova investigació va arrancar el 2017 i s’ha declarat secreta. Juntament amb Fabra, han sigut imputades tres persones més que estarien relacionades amb l’expolític i la presumpta comissió de delictes.

Una altra vegada el jutge Jacobo Pin

El jutge instructor que instrueix la causa és Jacobo Pin, un vell conegut de Carlos Fabra, ja que va ser qui va aconseguir posar ordre en la investigació que va fer seure en el banc dels acusats Carlos Fabra el 2013. De fet, en els jutjats de Nules que van investigar l’expolític en el cas dels fitosanitaris fins nou jutges i quatre fiscals van deixar la instrucció a mig fer i van canviar de destinació. Va ser un jove Pin, nascut el 1981, el que va tirar avant amb les perquisicions i va tancar la instrucció que va acabar amb la condemna a l’expresident de la Diputació de Castelló. Aquest magistrat va arribar a demanar empara al Consell General del Poder Judicial per les pressions que va rebre per a tancar la causa.

La investigació l’ha assumida el Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, del qual és titular Pin, i persegueix la possible comissió de delictes contra l’Administració de Justícia i contra l’Administració Pública. De moment no hi ha hagut detinguts, però la policia va eixir dimarts del domicili de Fabra amb unes quantes caixes de documentació. Els imputats hauran de presentar-se en el jutjat per ser interrogats els pròxims 28 i 29 d’octubre. Fabra es tornarà a enfrontar en un jutjat amb la seua bèstia negra.

En declaracions al diari Mediterráneo, Carlos Fabra s’ha mostrat “sorprés” i ha defensat que ha “rendit comptes amb la justícia”. “S’han emportat quatre papers sense importància i el disc dur de l’ordinador”, ha assegurat sobre un escorcoll en què ha estat present i ha durat quasi set hores.

Fabra torna així a la primera línia d’actualitat després de mesos desaparegut. De fet, les seues últimes intervencions havien estat vinculades als seus coquetejos amb Vox i a les seues anades i vingudes amb el Partit Popular, formació que va manejar amb puny de ferro durant dues dècades. Sa casa, ara registrada per la policia, va ser un lloc important de reunió política en la dècada dels anys 90. El mateix José María Aznar anava a estiuar a aquesta coneguda urbanització d’Orpesa on va quallar una estreta amistat amb Carlos Fabra. D’aquell poder i aquelles amistats li queda poc a l’expolític, però els seus problemes amb la justícia sembla que no acaben mai.