El jutge que investiga les finques a la Vall d’Alba de l’antic número dos de Carlos Fabra dona per tancada la instrucció i aboca el cas a un judici amb jurat

Francisco Martínez, exalcalde del PP a Vall d’Alba i antiga mà dreta de Carlos Fabra en la Diputació de Castelló, està cada vegada més prop d’enfrontar-se a un tribunal del jurat en el cas que investiga l’adquisició de nombroses finques en la localitat per requalificar-les després i obtindre així abundants beneficis. Martínez està acusat, juntament amb la seua filla i amb el promotor Raúl Babiloni, dels presumptes delictes d’ús d’informació privilegiada, negociacions prohibides a funcionaris, frau administratiu en concurs medial amb un delicte de malversació de cabals públics i blanqueig de capitals.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló ha dictat una interlocutòria en què afirma que la instrucció de la causa ja està “culminada” i rebutja practicar les diligències que sol·licitava la Fiscalia i l’acusació popular, exercida pel PSPV-PSOE. El jutge Jacobo Pin ha acordat la continuació del procediment pel tribunal de jurat a l’espera de la resolució per part de l’Audiència Provincial de Castelló dels recursos d’apel·lació de les defenses contra la interlocutòria del 14 de desembre passat.

La Fiscalia sol·licitava que declararen com a testimonis els veïns que van vendre les finques i un altre interrogatori als tres acusats. El magistrat, per contra, recorda que ha dictat dues vegades interlocutòria d’incoació de procediment abreujat i que ja s’han presentat els escrits d’acusació. Així doncs, les diligències sol·licitades pel ministeri fiscal i l’acusació popular “no són imprescindibles per a decidir l’obertura del judici oral”.

La interlocutòria destaca l’existència d’“indicis racionals de criminalitat” per part de l’exalcalde de Vall d’Alba, la seua filla i el soci promotor. El jutge detalla les finques adquirides per l’expolític del PP i el seu soci en la localitat mitjançant diverses mercantils poc abans, a vegades a penes uns dies, de la presentació dels programes urbanístics del Pla Parcial Residencial Pla de l’Arc, del programa d’actuació integrada (PAI) de Mas de Lluna i de l’ampliació del nucli urbà de la Vall d’Alba.

Francisco Martínez coneixia “per endavant”, atesa la seua condició de primer edil, les actuacions urbanístiques previstes en la localitat castellonenca, i va adquirir finques situades estratègicament “amb ànim d’obtindre un benefici econòmic per a si mateix i persones del seu entorn”. Al jutge no li consta que s’abstinguera en matèria d’actuació urbanística, “malgrat l’interés directe que tenia en aquests casos”.

“Per a això”, afirma la interlocutòria, “van anar adquirint finques relacionades directament amb els programes urbanístics, o d’interés per a la seua execució”, en alguns casos directament i en altres a través de “societats instrumentals creades a aquest efecte”. La finalitat, segons l’instructor, era “obtindre una revaloració important i vendre-les al promotor urbanístic, o reservar-les a nom de les societats instrumentals per quan els programes s’executaren”.

La interlocutòria resumeix la mecànica de la presumpta trama corrupta: una de les finques inclosa en el pla d’actuació integral (PAI) del Pla de l’Arc, adquirida per 3.942 euros, la van revendre per 131.696 euros a l’empresa promotora. D’aquesta manera van obtindre un “benefici il·lícit” de 127.754 euros. Una altra finca inserida en un pla urbanístic va ser adquirida pel promotor Raúl Babiloni per 73.000 euros, la va revendre per 141.290 euros i va obtindre així un “benefici il·lícit” de 68.290 euros.

Les finques confrontants de Carlos Fabra

El jutge Jacobo Pin també instrueix la causa que investiga el presumpte intent d’“emmascarament” del patrimoni familiar de Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló. Durant la investigació secreta a totpoderós polític del PP en altre temps, els agents d’Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional van trobar finques propietat de Fabra i de la seua exdona confrontants amb les finques de Francisco Martínez i situades en els terrenys dels extints programes d’actuació integrada dels sectors Mas de Lluna i L’Arc del pla general de la Vall d’Alba.

El magistrat afirma que l’adquisició de les finques està relacionada amb un xec de 30.000 euros que va pagar María Durá Tomás, la sogra de l’exalcalde de la Vall d’Alba, a un compte de Carlos Fabra el 2012 per un “presumpte préstec” amb un termini de devolució de tres mesos que, segons Francisco Martínez, va atorgar al seu excap en la Diputació per les “relacions personals existents” i perquè el seu amic Fabra tenia “necessitat”.