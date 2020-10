L'interventor nomenat a dit per Rus, ara en la Generalitat Valenciana, no va demanar la compatibilitat per als seus negocis privats

L'interventor Ricardo Camarena Gil, que ha mantingut càrrecs societaris fins en una desena d'empreses privades, no va sol·licitar la compatibilitat per a poder exercir els negocis que ha destapat elDiario.es. Ni en la base de dades del registre de personal de la Generalitat Valenciana ni en l'expedient personal de l'interventor hi figura cap sol·licitud, segons una resposta a una petició d'informació realitzada a l'empara de la Llei de Transparència i a la qual ha tingut accés aquest diari.

Camarena i la seua sòcia, Paula Cosin Vila, també interventora de la Generalitat Valenciana, no figuren en la llista de compatibilitats concedides per la direcció general de Funció Pública, dependent de la Conselleria de Justícia. "No s'ha tramitat cap sol·licitud de compatibilitat i com a conseqüència no hi ha hagut resolució autoritzant o reconeixent la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat ni pública ni privada", segons confirma el director general de Funció Pública, David Alfonso Jarque, en la resposta a la petició d'informació.

El director de l'Agència Antifrau, Joan Llinares, va dubtar públicament en una xarxa social sobre la compatibilitat d'aquestes empreses privades (constructores, fotovoltaica, consultores i despatxos) amb l'exercici com a funcionaris de grup A1 de la fiscalització pública en el cos d'interventors de la Generalitat. "Per a alguns les incompatibilitats i els conflictes d'interés ha de ser cosa d'un altre planeta", va lamentar Llinares.

Ricardo Camarena va ser l'interventor nomenat a dit per Alfonso Rus en la Diputació de València durant els anys de major saqueig de la presumpta trama investigada en el marc del cas Taula. Camarena va reconéixer en la seua declaració com a testimoni que el seu control de l'empresa pública Imelsa, epicentre del presumpte saqueig, es va limitar a la subcontractació de l'elaboració dels comptes anuals de la mercantil que capitanejava Marcos Benavent, que més tard es va autodenominar 'jonqui dels diners'. El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que investiga el cas Taula, ha citat a declarar de nou l'interventor, el pròxim 19 d'octubre, perquè aclarisca les seues "aparents contradiccions".