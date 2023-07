Macedònia del Nord ha fet cessar com a cònsol honorari el candidat valencià de Vox condemnat per violència masclista

El candidat de Vox a la Generalitat Valenciana primer i al Congrés com a cap de llista per València després, Carlos Flores, ara diputat electe, va renunciar el mes d’abril passat al seu càrrec com a membre del Consell Valencià de Transparència, com a vocal de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana i va posar a la disposició del Ministeri d’Exteriors el seu càrrec com a cònsol honorari de Macedònia del Nord: “Les renúncies tenen a veure, òbviament, amb la meua candidatura de Vox a presidir la Generalitat Valenciana en els comicis del pròxim 28 de maig i centrar tots els meus esforços en la campanya”, va dir.

Fonts de l’ambaixada de Macedònia del Nord han confirmat a elDiario.es que el Govern d’aquest Estat va fer efectiu al començament d’aquest mes la resolució per la qual Carlos Flores deixa d’exercir com a cònsol honorari, en un procediment administratiu que han assegurat que va arrancar al començament de l’any, quan va comunicar que seria el candidat del partit d’extrema dreta a presidir el Govern valencià.

El càrrec com a cònsol honorari manca de retribució i és merament representatiu, però s’ha considerat des de l’executiu de Macedònia del Nord que no és la cosa més idònia combinar la seua funció com a polític, en aquest cas com a diputat de Vox, amb el càrrec de cònsol honorari que exercia des de l’any 2008.

Flores Juberías, catedràtic de dret constitucional i doctor honoris causa per la Universitat dels Sants Ciril i Metodi de Macedònia, ha estat més que qüestionat tant dins del partit d’extrema dreta com per part dels seus rivals polítics per la seua condemna per violència psicològica cap a la seua dona el 2002, que per als grups progressistes i per al moviment feminista el fa incompatible de ser un representant públic.

Precisament per aquesta condemna, encara que va liderar les negociacions del partit ultra amb el PP per a formar el nou Govern valencià després de les eleccions autonòmiques passades, es va veure obligat a cedir el seu lloc en el Consell al torero Vicente Barrera pel veto imposat des de la direcció nacional dels populars, motiu pel qual va concórrer a les eleccions generals passades com a número u de Vox per València.

“Lladre, segrestadora de xiquets, ama de calabós, puta, et fotré tota la vida fins que et muires i acabe amb tu, lladre”, són algunes de les frases que recull la sentència emesa el setembre del 2002 per la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de València que va condemnar a un any de presó Flores Juberías per un “delicte de violència psíquica habitual i 21 faltes de coaccions, injúries i vexacions” contra la seua exparella, de la qual es va separar el 1999, mare dels seus fills a qui, segons la sentència, va provocar un “crebant psicològic”

Sobre la sentència, el candidat de Vox sempre ha defensat el seu dret una vegada complida la condemna: “Em vaig equivocar. Vaig cometre un error i el vaig pagar àmpliament. Soc un ciutadà en ple ús dels seus drets”, va explicar el mes de gener passat en el parlament valencià.