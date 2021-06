La macroplanta fotovoltaica projectada a Xiva sobre 420 hectàrees se sotmetrà a una declaració d’impacte ambiental

La sensibilitat del paratge en què s’ha projectat una macroplanta fotovoltaica a Xiva, i que ha suposat la protesta de sectors conservacionistes de la zona, farà que aquesta infraestructura se sotmeta a una declaració d’impacte ambiental (DIA). Així consta en la resposta del Govern a una pregunta del diputat Joan Baldoví en el Congrés, que assenyala que el projecte actualment està en informació pública.

La instal·lació solar fotovoltaica PSFV Campos de Levante, de 125 megavats, ocuparà una extensió de 420 hectàrees i està impulsada per l’empresa Falck Renewables Power. Segons els crítics, “amenaça d’arrasar l’última devesa valenciana perquè s’han d’arrancar milers de garroferes centenàries”.

El projecte, considerat d’utilitat pública, està en aquest moment en estudi d’autorització en la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana. En la mateixa resposta s’explica que “analitzar l’impacte ambiental dels projectes a través de l’avaluació ambiental és clau, de manera que no es done el vistiplau als que suposen afeccions severes i s’exigisquen modificacions o condicions quan calga per corregir i compensar els impactes”.

Quant a la consulta pública, el Govern recorda que així es pretén “recaptar l’opinió de totes les parts interessades sobre el projecte, i permetre als interessats i a qualsevol persona examinar l’expedient i formular les al·legacions que tinga per convenients”. D’altra banda, assenyala també que “en tot cas, en els projectes tramitats per l’Administració general de l’Estat es consulta les administracions autonòmiques i locals”.

El Govern destaca que la DIA “avalua la integració dels aspectes ambientals en el projecte i determina les condicions que han d’establir-se per a la protecció adequada del medi ambient i dels recursos naturals durant l’execució i l’explotació (i, si escau, el cessament, el desmantellament o la demolició) d’un projecte”.

“La tramitació no suposa l’execució”

Finalment s’especifica que la declaració d’impacte ambiental “pot ser desfavorable si el projecte genera impactes significatius insalvables o, tot i ser favorable, pot introduir condicions que obliguen a revisar els projectes per minimitzar-ne els impactes”. A més, també adverteix que pot haver-hi un pla de vigilància “que suposa un seguiment continu dels possibles impactes, que obligaria a introduir noves modificacions en la instal·lació si se’n veiera la necessitat”.

Malgrat tot això, la resposta també resumeix que la situació actual no suposa un punt de no retorn: “La tramitació que està duent-se a terme en l’actualitat no pressuposa que el projecte haja d’autoritzar-se, però sí que assegura que, en cas de ser-ho, s’haja fet amb totes les garanties i d’acord amb la normativa vigent”.