La mare d’una xiqueta assassinada per ETA demana la dimissió de la cúpula de Vox a Alacant per no haver assistit a l’homenatge

Toñi Santiago, la mare d’una xiqueta de sis anys assassinada per ETA en l’atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Santa Pola (Alacant) el 4 d’agost de 2002, ha demanat la dimissió de la cúpula de Vox a Alacant per no haver assistit a l’acte d’homenatge, en ocasió del vinté aniversari del salvatge acte terrorista. Silvia Martínez Santiago, filla d’un agent de la Guàrdia Civil, va morir a conseqüència de la terrible explosió i el seu cosí Borja, de tres anys, va resultar ferit. Cecilio Gallego Alaminos, un jubilat de 57 anys que esperava l’autobús, també va morir a conseqüència de l’atemptat, pel qual dos membres d’ETA, Andoni Otegi Eraso, àlies Iosu, i Óscar Celarain Ortiz, àlies Peio, van ser condemnats per l’Audiència Nacional el 2012 a 843 anys de presó cadascun.

La mare de la xiqueta Silvia va convocar un acte d’homenatge a Santa Pola el 4 d’agost passat, coincidint amb l’aniversari de l’atemptat, en què també van resultar ferides 56 persones. La dona va demanar que els polítics assistiren a títol particular a l’acte, en què van participar l’alcaldessa popular Loreto Serrano i la secretària general del PSPV-PSOE de Santa Pola, diputada nacional i regidora, Yolanda Seva.

La dona va titlar el president Pedro Sánchez de “traïdor, canalla, covard que està utilitzant la sang dels nostres morts com a moneda de canvi en un procés de rendició”, segons va publicar El Español. No obstant això, a qui més ha criticat després de l’homenatge ha sigut Vox, un partit els representants del qual a Alacant no van assistir a l’acte. De fet, Toñi Santiago acusa la cúpula d’Alacant, liderada per la diputada autonòmica Ana Vega, d’haver donat l’ordre de no participar en l’acte, segons una notícia d’Agència 6.

Vox, seguint la seua política de veto a determinats mitjans de comunicació, no ha respost a les preguntes d’elDiario.es.

La mare de la xiqueta assassinada per ETA, en un vídeo en el seu compte de Facebook, afirma que està “agraïda com a mare i com a espanyola que donaren aquesta ordre”. “Solament ells s’han retratat i han sigut capaços de dir al ciutadà, a qui tenen completament enganyats, a què es dedica Vox”, lamenta Toñi Santiago, que assenyala Mario Ortolá, portaveu de la formació de Santiago Abascal a l’Ajuntament d’Alacant, i Ana Vega, síndica en les Corts Valencianes, d’haver donat la pretesa ordre.

La dona demana la dimissió de tots dos càrrecs de Vox “si això és real i és cert”. “El que estan fent és enganyant la ciutadania, en aquest cas d’Alacant i de la resta d’Espanya”, afig. També critica el líder de Vox Santiago Abascal: “Quina pena al que has arribat”, li etziba. “Si ton pare tornara a nàixer, si tornara a eixir d’on està, de veritat aquest home es moriria de pena; una gran persona, un gran home i un gran lluitador per la defensa cap a les víctimes del terrorisme, cosa que tu no has heretat d’ell”, rebla Toñi Santiago.