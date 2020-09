El meteòric negoci del fill d’un exconseller de Camps en el tramvia d’Alacant: dos milions en consultories en un any

Dues enginyeries han entrat amb força en les contractacions de l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la firma que gestiona el metro de València i el tramvia d’Alacant. Es tracta de Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo i Cota a Cota Ingeniería y Topografía. L’enginyer José Ramón García Pastor, fill del que va ser conseller amb el PP d’Infraestructures i president d’FGV entre els anys 1997 i 2007, el difunt José Ramón García Antón, figura com a administrador solidari i apoderat d’aquestes dues mercantils. Només en l’últim any, les dues firmes s’han adjudicat en concurs públic tres contractes de consultoria per valor de dos milions d’euros. En les tres, presentant-se en unions temporals (UTE) en què figuraven les dues empreses vinculades al mateix enginyer.

L’entrada amb força de les dues consultores en la contractació pública d’FGV coincideix amb la presa de control d’aquestes per part de García Pastor. Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo (Caiur) és l’empresa que son pare va deixar el 1995 quan va entrar en política. Encara així, el nom de García Pastor no hi figura fins que a l’abril del 2018 és nomenat administrador solidari de Caiur, segons la informació depositada en el Registre Mercantil. En la firma Cota a Cota figura com apoderat un any més tard, concretament a l’abril del 2019. Aquesta data és cridanera, perquè coincideix amb els terminis en què s’inicien les tres licitacions que posteriorment guanyaran les UTE en què participa.

A preguntes d’elDiario.es, l’enginyer confirma que va arribar a les dues empreses entre abril del 2018 i abril del 2019. És a dir, als mesos d’integrar-se en les mercantils, les dues han aconseguit contractes importants de l’empresa pública en tres licitacions.

Cridaner és també que durant el 2020, i gràcies a aquestes tres contractacions, les dues empreses van facturar més d’1,5 milions d’euros, si es resta el que correspondria a les altres dues empreses integrades en alguna de les UTE. El 2019, Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo i Cota a Cota Ingeniería y Topografía es van quedar en 700.000 euros de facturació.

Els contractes obtinguts per les dues consultores són la redacció del projecte de construcció del tram subterrani que unirà les estacions d’Estels del TRAM d’Alacant i Adif-Renfe d’Alacant (937.750 euros), els serveis d’assistència tècnica i direcció d’obra del projecte constructiu de rebaix d’andanes per a tren DUAL de la xarxa TRAM d´Alacant i la prestació dels serveis de consultoria per al disseny (642.853 euros) i el monitoratge del viaducte de Santa Anna de la línia 9 d’FGV sobre el barranc del Quisi (661.331 euros).

El projecte del viaducte de Santa Anna el va guanyar l’UTE formada per Caiur, Cota a Cota i Calsens. Aquesta unió d’empreses va aconseguir un 49 de 50 en proposta econòmica i un 46,8 en la tècnica, deu punts més que la seguidora més immediata. Al procés es van presentar quatre UTE més o empreses. En la mesa de contractació, que es va reunir el 4 de novembre de 2019, va estar com a presidenta Rocío Nieto, com a secretari Juan José Carabal i com a vocals Raúl Guzmán i Francisco Javier Martínez Vilanova. Com a vocal jurídic hi va participar Vicente Ferrandis.

El projecte de l’assistència tècnica del rebaix d’andanes per al tren dual del TRAM el van guanyar en UTE les dues empreses vinculades a García Pastor. Una altra vegada va obtindre un 49 de 50 en la proposta econòmica i un 48 de 50 en la tècnica, en què va traure 6,1 punts al segon millor valorat. La mesa de contractació, formada pels mateixos tècnics que l’anterior, es va reunir el 13 de novembre de 2019 i va signar l’acta de puntuació. A la licitació es van presentar dues empreses més.

El contracte més important, el de la redacció del projecte de construcció del tram subterrani que unirà les estacions d’Estels del TRAM d’Alacant i Adif-Renfe d’Alacant en què quasi s’invertirà un milió d’euros el va guanyar l’UTE formada per a-Ingenia Research & Consulting SL; Consultores Asociados, Ingeniería y Urbanismo SLP; Degree of Freedom SLO; i Cota a Cota, Ingeniería y Topografía SLP.

A preguntes d’elDiario.es, fonts d’FGV han explicat que els tres concursos guanyats per les dues empreses vinculades al fill de l’expresident d’FGV amb el PP s’han adjudicat per un procediment públic i obert. A més, afigen, no hi ha hagut queixes ni recursos de les altres empreses que es van presentar al concurs.

Aquestes coincidències naixen després d’una investigació succinta d’elDiario.es després d’haver rebut una queixa d’empreses de la competència. En aquest sentit, expliquen els denunciants, han deixat de presentar-se a aquesta mena de concursos per a consultories tècniques d’FGV a la província d’Alacant, perquè asseguren que és impossible guanyar. Tots se’ls emporten les UTE en què participen les empreses de García Pastor.