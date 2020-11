El mundial de motociclisme a Xest torna com una caravana fantasma

De les gairebé 200.000 persones que solen passar al llarg del cap de setmana en què se celebra la cita valenciana del mundial de motociclisme a Xest, no hi haurà ni rastre a causa de la prohibició d’assistència de públic a aquesta mena d’esdeveniments. Serà una caravana fantasma de moters, o això almenys és el que espera l’alcalde d’aquesta localitat d’uns 9.000 habitants, José Morell.

No hi haurà aquest cap de setmana espectacles al carrer, ni esdeveniments, ni música, ni pantalles gegants... res. La COVID-19 també confinarà la bullícia i l’únic soroll eixordador de motors que se senten a Xest des del 1999 serà el que córrega per l’asfalt del circuit Ricardo Tormo. Això ho guanyarà en tranquil·litat el veïnat, però també ho perdrà de les seues butxaques el sector de l’hostaleria i el comerç. Aquest cap de setmana solia ser el més productiu de tot l’any, segons assenyala l’alcalde mateix, que apunta que alguns bars asseguren que fan una recaptació de 20.000 euros en tot just uns dies.

L’edil no s’atreveix a fer un càlcul de l’impacte econòmic que suposa en la localitat tancar al públic l’esdeveniment i l’anul·lació de tota mena d’entreteniment per evitar aglomeracions. No obstant això, sí que assenyala que hi ha càlculs a escala provincial, i que aquest impacte sol estar al voltant de 40 o 50 milions d’euros.

Pel que fa a l’Ajuntament de Xest, Morell explica que el dispositiu especial que se sol organitzar per a aquesta cita sol suposar un dispendi d’uns 100.000 euros en hores extres de policia o brigades de neteja. Per a contrarestar aquesta despesa, hi ha una explotació de publicitat i patrocinis que ingressa el consistori, “però que no arriba mai a cobrir la despesa, encara que en els últims anys ens hem acostat a l’equilibri”.

Malgrat ser una cita tancada i sense actes públics, Xest es prepararà per als mal informats o els recalcitrants. Per això s’ha anunciat que es tancaran tots els accessos a la població, excepte en dos punts, que estaran vigilats. A més, José Morell també afig que han demanat a la Conselleria de Sanitat un estudi “per si calguera aplicar accions més dures”. Amb tot, es prepara un dispositiu menor especialment de Policia Municipal i Protecció Civil (que costarà més o menys 40.000 euros) i que es redimensionarà per al cap de setmana següent, ja que la cita serà doble, amb dos caps de setmana seguits de competició. Per si de cas, Morell també adverteix que s’estarà en contacte amb la Guàrdia Civil davant la possibilitat de l’aparició de descontrolats.

Pel que fa al negoci menut que no podrà fer l’agost aquest cap de setmana, l’alcalde recorda que el seu govern ha aprovat mesures d’ajuda a aquests establiments dins de les adoptades per frenar l’impacte de la COVID-19, per la qual cosa tant comerços com hostaleria poden rebre subvencions de fins a 1.500 euros. Una vegada passe aquesta cita atípica, l’alcalde confia que en la pròxima edició es recupere la normalitat: “Els moters són un públic fidel i molts passen l’afició de pares a fills”.