Pla Renove de tramvies per a València i Alacant: FGV adjudica a l’hivern la compra de 28 unitats per valor de 158 milions

El Govern valencià inicia un procés de renovació de les unitats més antigues de la xarxa de tramvia de València i Alacant, així com un increment del material mòbil per a donar resposta al nou pla de servei per a les línies tramviàries, a més de les futures ampliacions de les xarxes de Metrovalència (Natzaret, el port i La Fe) i TRAM d’ Alacant (Sant Joan).

Per tot això, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) té previst adjudicar aquest hivern un contracte de 109.562.112 euros, IVA inclòs, per a la compra de 16 tramvies. Aquest mateix contracte preveu la possibilitat d’adquirir fins a 12 tramvies més, en dos lots de sis unitats, cosa que cosa ampliaria el cost total a 158,4 milions d’euros.

Si es completa la globalitat del contracte, suposaria l’adquisició de 28 tramvies, sis més dels previstos inicialment quan es va anunciar la compra de material mòbil al final de l’any passat.

Cal tindre en compte que el 2024 arribarà el final de la vida útil de les unitats tramviàries Siemens de la sèrie 3800 de la xarxa de Metrovalència adquirides l’any 1994, complint així amb la premissa de disseny de 30 anys de circulació i servei. No obstant això, fonts d’FGV recorden que a les unitats més antigues se’ls va fer una renovació integral coincidint amb els 20 anys, motiu pel qual poden continuar funcionant fins que vagen incorporant-se els nous vehicles.

Aquest contracte, la licitació del qual es va aprovar al final del mes de juliol passat en el ple del Consell, està cofinançat per la Unió Europea, a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027. El termini establit per a la fabricació d’aquestes 16 unitats és de 32 mesos.

L’objectiu que es pretén amb aquests nous tramvies és aconseguir la màxima capacitat possible en un sol vehicle i la màxima flexibilitat en el trànsit d’accés/descens de viatgers per a optimitzar el recorregut. A més els vehicles seran plenament accessibles, adaptats a la normativa vigent.

Aquestes noves unitats tindran cabina en tots dos extrems (bicabina), una longitud de 45 metres (les actuals Siemens a retirar tenen 25 metres i les Bombardier, 32 metres), una capacitat de transport superior a 430 viatgers per cada tramvia, la qual cosa és un 45% superior a les Bombardier 4200 i de més del doble que les Siemens 3800.

En l’actualitat, FGV té 40 unitats de tramvia en servei en les línies 4, 6, 8 i 10 de Metrovalència i 22 vehicles en circulació en les línies 2, 3, 4, i 5 del TRAM d’Alacant.