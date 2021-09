Els partits del Pacte del Botànic impulsen un paquet d’impostos per a mitigar el canvi climàtic

Els partits que sustenten el Govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) es comprometen a impulsar en els pròxims pressupostos de la Generalitat Valenciana un paquet fiscal verd per a mitigar els efectes del canvi climàtic. Els socis parlamentaris van aprovar dimecres una resolució conjunta en el debat de política general que insta el Govern autonòmic a “impulsar la fiscalitat verda” basada en el principi que “qui contamina paga”.

El document, que va rebre el vot en contra de l’oposició en bloc, advoca per constituir un fons finalista perquè els ingressos derivats d’aquestes mesures fiscals –que no es concreten en la proposta– revertisquen en “ajudes i inversions que faciliten i acceleren la transició ecològica dels sectors socioeconòmics implicats”. La proposta també implica que els fons recaptats es destinen a finançar polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

La proposta insta a elaborar una estratègia valenciana per a la resiliència i la transició ecològica justa. “Es tracta de reorientar i transformar les pràctiques de producció, consum i postconsum per aconseguir un model socioeconòmic neutre en carboni i socialment equitatiu i ambientalment resilient” davant el canvi climàtic, va assenyalar la diputada de Compromís Graciela Ferrer durant el debat.

Els partits del Pacte del Botànic ja van plantejar un paquet fiscal verd l’any passat, que es materialitzarà en la llei de canvi climàtic. La conselleria de Transició Ecològica, que dirigeix Mireia Mollà, de Compromís, treballa en una sèrie d’impostos per a grans centres comercials que grave la concentració de vehicles i la coalició va plantejar un impost mediambiental sobre instal·lacions d’energia elèctrica d’alta tensió.

Encara que no s’ha concretat sobre el document votat, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida advoquen per incloure la taxa turística en aquest paquet de fiscalitat verda. Els aliats parlamentaris han decidit signar una treva durant el debat de política general i traslladar el debat de la taxa turística a la comissió que negocia els pressupostos. “Dins del Pacte del Botànic hi ha espai per a la negociació i per a trobar acords. D’ací a desembre hi ha temps”, apuntava el portaveu de Compromís, Fran Ferri, dimecres durant el debat parlamentari.