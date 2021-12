Els tres congressos provincials del PSPV tindran candidats alternatius

Acabada la temporada d’huracans, comença la temporada congressual en els socialistes valencians. Dilluns que ve s’inicia el període de recollida d’avals i sis rostres del partit, dos per província, han anunciat que es presentaran com a candidats a secretaris generals provincials, dos d’ells com a aspirants alternatius als líders provincials actuals, a València i Castelló.

Els congressos provincials seran una manera de mesurar el poder real del reelegit per tercera vegada secretari general del PSPV, Ximo Puig. El també president de la Generalitat Valenciana va reclamar en el seu discurs de clausura del congrés mantindre la unitat del partit amb un sonor “no estem per a favades”, i va afegir que “el combat està fora i no dins”. Malgrat el mandat, els seus afins han presentat alternatives en les tres províncies, cadascuna amb un front diferent.

A Castelló, on el secretari general Ernest Blanch opta a repetir com a dirigent, l’alcalde de l’Alcora Samuel Falomir ha anunciat la intenció de concórrer a les primàries. Falomir pertanyia al sector de Blanch, successor del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en la prefectura de la província, i compta ara amb el suport dels seus rivals, encapçalats per José Benlloch, alcalde de Vila-real, que s’ha presentat en ocasions anteriors per liderar el partit a Castelló. Falomir va ser secretari general de Joves Socialistes juntament amb José Muñoz, hui sotssecretari d’Organització del PSPV de Ximo Puig, i compta amb el suport de dirigents com l’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños.

L’alcalde de l’Alcora s’ha posicionat com a candidat ‘ximista’, atesa la seua proximitat a Muñoz, encara que la candidatura actualment en el poder assegura que no hi ha divisió en el suport al secretari general. “Morella està amb nosaltres”, indiquen aquestes fonts, recalcant que l’acte de presentació de Blanch es va dur a terme en el municipi del president de la Generalitat. El sector d’Ernest Blanch, secundat també per la vicepresidenta de les Corts Valencianes, Maria José Salvador, ha impulsat un manifest amb el suport de 40 alcaldes i 30 portaveus del partit a la província; una exhibició de múscul per a evitar una “guerra fratricida” en el front nord que temen que perjudique el partit.

Malgrat l’amenaça de guerra a Castelló, és a València on es té por d’un conflicte més gran. La província actualment està sota el comandament de Mercedes Caballero, l’últim reducte dels seguidors de José Luis Ábalos des que l’exministre de Transports i secretari d’Organització del PSOE va eixir de Moncloa i de Ferraz. El sector va liderar la rebel·lió en el 14é Congrés del PSPV a Benidorm de novembre i controla la majoria de municipis de les comarques centrals. A Caballero li planta batalla l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que va acollir el míting de Susana Díaz en les primàries que va guanyar Pedro Sánchez el 2017, secundada també per Puig. Per a véncer, Bielsa necessita que el sector ‘ximista’, que el 2017 va pactar amb Caballero per fer-la presidenta, li preste ara els seus vots. Malgrat que l’alcalde de Mislata i vicepresident de la Diputació va ser nomenat membre del Comité Federal del PSOE, encara genera recel en algunes veus pròximes a Puig, que consideren que “es representa a si mateix”, mentre que el seu sector creu que l’avalen les majories absolutes que ha recollit en el seu municipi. Des de la seu del PSPV sembla que Fernández Bielsa guanya atractiu a mesura que s’acosta la possibilitat de tombar Caballero.

A Alacant l’escenari serà diferent. L’actual secretari provincial, José Chulvi, va acudir a recolzar la presentació de l’alcalde d’Alcoi i portaveu en la Diputació, Toni Francés, com a candidat per a liderar el partit. El relleu es va anticipar en la composició de l’executiva del PSPV, on hi hagué intercanvi de papers entre tots dos alcaldes. Francés va anunciar el seu programa envoltat de parlamentaris i membres de l’executiva afins a Puig i va plantejar un projecte “alineat” amb els interessos de president de la Generalitat i del Govern central. “Un procés de primàries no és un procés de divisió, sinó de reflexió, participació i elecció d’un projecte”, va apuntar en l’acte de dissabte. A l’alcalde d’Alcoi li plantarà batalla el diputat en el Congrés i exalcalde d’Elx Alejandro Soler, abrigallat pel president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcalde d’Elda, Rubén Alfaro. El diputat assegura que totes dues candidatures aniran fins al final del procés.

En el congrés nacional del PSPV, el nomenament de Rubén Alfaro com a responsable de Relacions Institucionals va provocar la ira del sector de José Luis Ábalos. Els ‘abalistes’ van assegurar que el càrrec havia sigut pactat per a Rafa García, alcalde de Burjassot, i van abandonar el plenari. El nomenament d’Alfaro es va interpretar com un intercanvi que aplanava el camí de Fernández Bielsa com a alternativa a Caballero.

Segons els reglaments aprovats, el procés es donarà de manera simultània en les tres províncies. El dimarts 21 de desembre s’inicia la recollida d’avals, que conclou sis dies després. Els candidats que superen el 15% del cens en suports concorreran a les primàries, previstes per al 16 de gener en les tres províncies. Una vegada elegits els secretaris generals, el 5 de febrer celebraran els congressos respectius. A priori, els sis candidats arribaran als avals exigits i el partit haurà d’acudir a les urnes per dirimir el resultat.