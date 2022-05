La Generalitat rebutja l’ingrés d’una universitat popular en el registre d’associacions per tindre ‘País Valencià’ com a àmbit territorial

“La Fènix hem volgut constituir-nos com a associació i la Conselleria de Justícia ens ha demanat que canviem la denominació de País Valencià per la de Comunitat Valenciana”. Així denunciava a través de xarxes socials aquesta universitat popular valenciana que la Generalitat ha desestimat –a l’espera que s’“esmenen les deficiències”– la sol·licitud per a la seua inscripció en el registre d’associacions.

Sobre aquest tema, l’escrit al·lega l’article 3 de la llei sobre l’àmbit territorial i recorden el que s’estableix en l’article 1 de la llei orgànica 5/1982: “El poble valencià (…) es constitueix en comunitat autònoma (…) amb la denominació de Comunitat Valenciana”. Per aquest motiu, prossegueix el text, “i respectant la denominació oficial, ha d’indicar ‘Comunitat Valenciana’ quan es referisca a l’àmbit territorial autonòmic, o en tot cas afegir a aquest la puntualització ‘també conegut com a País Valencià’”.

La Fènix hem volgut constituir-nos com a associació i la @GVAjusticia ens ha demanat que canviem la denominació de País Valencià per la de "Comunitat Valenciana".#VERGONYA#SOMPAÍSVALENCIÀ pic.twitter.com/5PCxgQCPCQ — La Fènix Universitat Popular (@LaFenix_UP) 17 de mayo de 2022

Des d’aquesta entitat asseguren estar “sorpresos” per la petició de rectificació sobre la denominació de l’àmbit territorial: “Ens hem quedat a quadres”. Mentre que Justícia justifica aquesta sol·licitud sobre la base de la legislació vigent: “S’han de remetre a la terminologia oficial que recull la llei en l’àmbit d’actuació, que és Comunitat Valenciana, però en cap cas afecta a la denominació de l’entitat”. “No té més transcendència”, defensen des de la conselleria.

Cal recordar que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, l’última modificació de la qual va ser impulsada pel popular Francisco Camps com a president, recull en el preàmbul l’expressió País Valencià.

La resolució de la conselleria, entre altres qüestions, també es remet a l’article 8 de la Llei orgànica 1/2002, que estableix que no es podrà incloure terme o expressió que “induïsca a error o confusió sobre la pròpia identitat de l’associació, o sobre la seua classe o naturalesa”, de manera que es procurarà que la denominació “faça referència a les finalitats estatutàries de l’associació i al seu objecte principal”.

Per això proposa ampliar la denominació de manera que incloga “algun terme que indique de manera precisa el caràcter de l’associació i reflectisca l’objecte d’aquesta: ‘Associació Cultural La Fènix Universitat Popular’” en lloc de ‘La Fènix Universitat Popular’.

L’Administració autonòmica dona deu dies a la Fènix per a esmenar errors i presentar la documentació sol·licitada. En cas contrari, desestimaran la sol·licitud d’incloure la Universitat Popular en el Registre d’Associacions, que serà arxivada.

La Fènix Universitat Popular

La Fènix és un “espai de formació i debat ancorat en la realitat política del País Valencià” i naix “de la necessitat de construir un àmbit d’estudi interdisciplinari, al caliu dels moviments socials, que agrupe diversos projectes, mirades i investigacions versades sobre el passat, present i futur dels valencians”.

El col·lectiu pretén “democratitzar l’accés al coneixement de totes les persones amb qui compartim idees i intuïcions, i discutir així les vicissituds d’un projecte polític popular per al País Valencià”.