El Govern valencià qüestiona la legalitat de la votació que va alterar Montserrat en el Parlament Europeu per assetjar a Oltra

El Govern valencià ha presentat una queixa al Parlament Europeu pel desenvolupament del debat de la Comissió de Peticions que abordava una investigació a la Conselleria d’Igualtat. La vicepresidència del Consell, també titular d’aquesta cartera, qüestiona la legalitat de la votació que va alterar la presidenta de la comissió, l’exministra del PP Dolors Montserrat, que va culminar amb un compromís d’investigació parlamentària de les normes de protecció de menors tutelats víctimes d’abusos. La votació implica mantindre obert un cas iniciat pel Grup Parlamentari Popular de les Corts Valencianes en una comissió europea pensada per donar veu als ciutadans, sobre un tema en què la Comissió Europea ja va indicar que no era competent.

Dijous passat, 8 de setembre, la Comissió de Peticions va debatre una petició presentada per la diputada Elena Bastidas sobre menors tutelats a la Comunitat Valenciana, intervenció que es va convertir en un abocament d’acusacions sobre l’exconsellera d’Igualtat, Mónica Oltra, amb competència en menors en el moment en què es van produir alguns fets denunciats. La presidenta de la comissió, que acumula queixes de diversos grups per un “ús partidista” de la institució, va canviar el sistema de votació a última hora, cosa que va culminar en una victòria de la dreta i l’extrema dreta en la comissió per a mantindre oberta la investigació parlamentària.

Atesos els canvis en la votació, el departament que dirigeix Aitana Mas ha enviat un escrit a Brussel·les en què posa en dubte que el desenvolupament de la sessió s’ajustara al dret europeu. En el text, la representació del Govern autonòmic que va acudir a la sessió critica que no se’ls permetera intervindre, malgrat els informes enviats i les reunions amb altres organismes, ni tingueren capacitat de rèplica sobre les acusacions.

El Consell posa en dubte la neutralitat de la presidència de la comissió: “S’ha de recordar ací la coincidència, i la poca imparcialitat existent, en coincidir els interessos de la presidenta i del seu partit polític, que és el mateix que el de les peticionàries”, i consideren l’actuació “vergonyosa i pròpia d’institucions molt poc democràtiques”, a més de criticar que es repetiren interpretacions dubtoses dels fets sense possibilitat de defensa.

“La resposta del govern regional ha sigut de total transparència informativa, de col·laboració amb les autoritats judicials, de rendició de comptes en seu parlamentària i de reforç i suport a les persones i les entitats professionals que tots els dies treballen per millorar el sistema de protecció a la infància i a l’adolescència”, reitera el director general del portaveu del Consell, autor de l’escrit.

Investigació rebutjada per la Comissió Europea

La Comissió Europea ja va determinar el març passat que no és l’organisme competent per a fer aquestes investigacions, amb una comunicació per escrit a les dues denunciants. “La regulació del funcionament de les agències de protecció de menors correspon a la legislació espanyola. A més, la Comissió no pot intervindre en casos individuals (...) Així doncs, la resolució d’aquestes qüestions ha de buscar-se a escala nacional”, indica l’escrit, que recorda que “al gener del 2019, va iniciar un procediment d’infracció per transposició incorrecta de la Directiva per part d’Espanya”, en referència a les disposicions contra la prostitució infantil.