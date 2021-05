Bonig renuncia a la seua acta de diputada en les Corts després de ser relegada per Casado: "M'hauria agradat tindre una segona oportunitat"

Isabel Bonig ha anunciat en roda de premsa que deixa la seua acta com a diputada del PP valencià en les Corts, a més de renunciar a la reelecció a la presidència del partit. "M'hauria agradat tindre una segona oportunitat", afirma l'exidirigent del PP valencià, apartada per la direcció de Pablo Casado.

L'encara presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, deixa aquest dijous la seua acta com a diputada en el Parlament autonòmic. Bonig ha traslladat la seua decisió hores abans de la junta directiva regional que convocarà el Congrés per a triar a un nou dirigent.

La presidenta popular va comunicar el dilluns a la direcció nacional que no optaria a la reelecció, malgrat que en els últims anys ha manifestat el seu interés a seguir al capdavant del PPCV. La direcció Gènova portava setmanes pressionant a la dirigent perquè no competira en el procés i la seua preferència pel president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, i el seu interés a tindre un congrés pacífic. La decisió de Bonig li aplana el terreny.

"Em vaig perquè no compte amb la confiança de la direcció nacional", ha reconegut Bonig, que seguirà com a militant del partit, des d'on dona "el beneplàcit als quals sí que la tenen". "M'hauria agradat tindre una segona oportunitat" de presentar-se a la reelecció i a la presidència de la Generalitat, per a "demostrar que tenim projecte".

Encara que la dirigent afirma respectar la legitimitat del lideratge de Pablo Casado, que va véncer en les primàries, marxa carregant contra les formes de la direcció. "Estar treballant" per "recuperar" el partit "m'ha impedit guanyar-me el favor de les estructures", ha realitzat, assenyalant que no es penedeix de "ser coherent". En nom d'aqueixa coherència, ha decidit abandonar el Parlament valencià.

Bonig, que considera que les regions mediterrànies han sigut "l'avançada" de les polítiques a Espanya, ha indicat que ella "va sembrar" les bases de "el que Ayuso i altres companys" han recollit: "Vaig parlar de llibertat, de recuperar l'ànima, de la batalla cultural, sense complexos".

L'exdirigent ha recordat als seus pares polítics, Francisco Camps i Alberto Fabra, que li van donar la confiança per a formar part del Govern i ha demanat perdó per la reprovació que ella i el grup parlamentari que dirigia van fer de Rita Barberá.