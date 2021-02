L’horitzó immediat de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana: els experts preveuen que es consolide la “tendència positiva”

El comité d’experts que reuneix Presidència de la Generalitat Valenciana cada setmana per analitzar l’evolució de la pandèmia comença a parlar de “tendència positiva” en les dades i creu que es consolidarà en les pròximes setmanes, encara que remarca que això no ha d’implicar una relaxació de les mesures. El president Ximo Puig manté una cita setmanal amb investigadors i experts en economia, epidemiologia i salut pública, microbiologia, psiquiatria, intel·ligència artificial i dades massives, química i geografia per fer un seguiment integral de la pandèmia a la Comunitat Valenciana des de diferents camps.

En l’última trobada, els experts apunten que “s’observa una tendència positiva, que es consolidarà durant els pròxims dies”, una millora que ha començat a percebre’s en les atencions hospitalàries i en el sistema d’atenció primària. Segons les dades de Sanitat, la pressió als hospitals valencians ha començat a notar un descens lleuger des de la setmana passada en la mateixa mesura en què la corba de contagis ha començat a caure. Els recintes sanitaris van arribar al pic màxim d’ingressos per COVID-19 el 25 de gener passat, en què hi havia 4.777 hospitalitzats –4.173 en planta i 604 en les Unitats de Cures Intensives (UCI)–.

Des de fa deu dies s’ha registrat un descens del 13% en els hospitalitzats, amb 3.509 ingressats, un 16% menys en planta, encara que les UCI registren un repunt d’un 8% respecte a la mateixa data. Les previsions del comité apunten que cap a finals de la setmana vinent aquesta tendència es trasllade a les unitats de pacients crítics, que actualment tenen 656 persones (prop del 60% d’ocupació). Segons els sindicats UGT i Comissions Obreres, les UCI continuen estant a la vora del col·lapse als hospitals de la Vila Joiosa, Gandia, Elx, Vinaròs i Alcoi.

Els experts es mostren lleugerament optimistes amb les dades de Sanitat i respecte a la reducció dels contactes socials de risc. Segons l’enquesta que setmanalment avalua Nuria Oliver, comissionada de la Generalitat per a la Intel·ligència Artificial, s’ha detectat una reducció molt important dels contactes estrets, tant fora de la llar en general com en ambients de socialització: per Nadal socialitzaven en entorns d’alt risc el 33% dels enquestats i ara només el 16%.

A més d’un canvi en l’avaluació del risc d’unes certes activitats, les restriccions en els espais socials –tancament de bars i restaurants, limitació de reunió a dues persones no convivents i reducció d’aforament en el comerç– semblen haver contribuït al descens en la socialització. Malgrat això, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública informava dijous de 83 brots, dels quals 59 són d’origen social, encara que tots per davall de 10 casos.

Pel que fa a la vacunació, els experts recomanen al Consell, si arriba la vacunació a gran escala –les dosis depenen de les empreses Pfizer i Moderna– que es col·labore amb mútues i serveis de prevenció d’empreses, fins i tot amb la planificació d’escenaris de vacunació a gran escala, per intensificar la faena.