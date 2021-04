El PP valencià s’acosta a l’extrema dreta i pacta amb Vox una iniciativa per a “igualar la tauromàquia amb les activitats culturals subvencionades”

Que la democràcia pot ser destruïda des de la democràcia mateixa és una de les paradoxes amb què conviu el sistema parlamentari liberal. Amb la proximitat de les eleccions a la Comunitat de Madrid, regió que des d’alguns espais s’equipara sociològicament amb Espanya, obviant la complexitat i la diversitat territorial, les veus dels que volen trencar els consensos del 78 s’han alçat i han tingut rèpliques. En un moment en què tornen a qüestionar-se les formes i el fons de Vox, el focus s’ha posat en el PP, partit que governa en diverses comunitats amb el seu suport, formació a la qual es reclama actuar a l’europea: no adoptar posicionaments contraris als drets humans o als principis democràtics.

A penes un dia després que els partits d’esquerra reclamaren a la dreta democràtica no caure en els marcs discursius de l’extrema dreta, el grup parlamentari popular registrava la seua primera iniciativa amb Vox en el parlament valencià. Mentre la majoria progressista apel·la al “cordó democràtic”; és a dir, aïllar l’extrema dreta, que ha tornat a elevar el to violent en la campanya electoral de Madrid, el PP valencià ha decidit anar de la mà amb la formació per defensar una iniciativa sobre la tauromàquia.

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ja va rebutjar dimarts vetos que considera “sectaris” i va considerar que Vox “és un partit que pot agradar més o menys, igual que Compromís o Podem”, encara que va advertir de la tensió creixent en el sistema polític espanyol, arran de les amenaces que han rebut nombrosos dirigents polítics, incloent-hi la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del seu partit, Isabel Díaz Ayuso.

Dimecres, 24 hores després de la crida a “aïllar” partits “feixistes”, els diputats del PP i Vox registraven una iniciativa conjunta en les Corts Valencianes per reclamar que els festejos taurins reben les mateixes ajudes que altres esdeveniments culturals. La proposta, registrada aquest 28 d’abril amb la signatura de la portaveu adjunta del PP Elena Bastidas –que fa a penes dues setmanes va acostar al parlament declaracions de l’extrema dreta mediàtica–, reclama garantir “la llibertat, el dret i la seguretat” dels assistents als festejos taurins. La iniciativa també insta el Consell a incloure ajudes als ramaders de bestiar brau per a cobrir les pèrdues per la cancel·lació dels festejos a la Comunitat Valenciana i que la televisió pública valenciana À Punt “incloga, promocione i normalitze” en la seua graella continguts relacionats amb la tauromàquia, malgrat que en el seu codi ètic es compromet a no retransmetre violència contra els animals.

El partit ultra ja va intentar acostar el PP a algunes de les seues mesures amb propostes sobre l’avortament o el veto parental, que ja van treballar junts en governs autonòmics com el de Múrcia, però els populars no van subscriure les iniciatives de manera conjunta. Ara, a punt d’acabar la campanya, els populars tornen a girar cap a la dreta en els marges del parlamentarisme.