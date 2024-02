El vicepresident Barrera usa les xarxes de la Generalitat Valenciana per a difondre actes de Vox

L’ús de les xarxes socials del vicepresident valencià Vicente Barrera, de Vox, no sembla concorde al d’un càrrec públic. Almenys no per al PSPV, que li ha retret que empre els comptes oficials per a difondre accions del seu partit.

La diputada socialista Mercedes Caballero ha registrat diverses preguntes parlamentàries en què qüestiona que el dirigent republicara missatges de Vox des del perfil de la Generalitat Valenciana. El 28 de gener passat, en el compte de la Vicepresidència i Conselleria de Cultura i Esport es van compartir vídeos de la intervenció de Santiago Abascal, líder de la formació ultra, que va fer un discurs davant el partit.

Poc després de fer-se la publicació van començar les crítiques, que assenyalaven un ús poc ortodox dels perfils institucionals. La parlamentària socialista ha preguntat a l’executiu valencià quin és el criteri per a republicar continguts en les xarxes socials de la Generalitat Valenciana i si s’ha autoritzat, a través de la Direcció General de Relacions Informatives, els responsables de cada conselleria a compartir missatges aliens a la institució. La publicació ja ha sigut eliminada.

No és la primera vegada que l’ús de les xarxes socials provoca crítiques al vicepresident, encara que solen centrar-se en el seu compte personal. El 15 de gener passat, va criticar que l’expresident socialista Ximo Puig assistira a l’homenatge a Manuel Broseta, senador de la UCD i catedràtic de dret mercantil de la Universitat de València assassinat per la banda terrorista ETA el 1992. “Cal tindre valor”, va escriure Barrera, que va ser retret per Pablo Broseta, fill de la víctima i membre del PP.

Mesos abans, en la mateixa xarxa social, va escriure que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, “escopia en la cara” a la seua formació per deixar-los sense cap representació en la Mesa del Congrés. “Quina vergonya Feijóo, escups en la cara de qui és generós, et dona la mà i col·labora amb tu. Ni els votants del PP entenen el PP de Feijóo”, va publicar Barrera, que al cap de dues hores va esborrar el missatge.