“Políticament exposat”: ING bloqueja des de fa dos mesos el compte bancari del portaveu del PSOE en el parlament valencià

L’advocat i portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Manolo Mata, fa dos mesos que fa gestions, de moment infructuoses, amb ING per a desbloquejar el compte que comparteix amb la seua dona en l’entitat bancària. El polític valencià és un conegut penalista que enguany ha tornat a posar-se la toga en un despatx que comparteix amb la seua dona, després d’uns quants anys dedicat en exclusiva a l’activitat parlamentària. La parella de lletrats va obrir un compte bancari, en què Mata figura com a cotitular, per pagar les factures del despatx, però no va advertir de la seua activitat política. Així doncs, l’1 de maig Mata va rebre les claus per a operar amb l’entitat bancària en línia, però el 17 de juny va rebre un missatge en el seu telèfon mòbil en què ING li anunciava que el compte havia sigut bloquejat.

Quan els advocats van esbrinar el motiu del bloqueig del compte (les entitats bancàries controlen els seus clients “políticament exposats” per evitar el blanqueig de capitals, encara que, en molts casos, sense massa èxit, Mata va iniciar una sèrie de telefonades a ING que, malgrat el temps transcorregut, no han donat cap resultat. Els lletrats van canviar corrents la domiciliació dels rebuts per evitar que els tallaren l’aigua o la llum en cas que no pogueren pagar-se, perquè el compte estava bloquejat. El polític, amb un patrimoni notable declarat davant la cambra autonòmica fruit de la seua activitat com a advocat, ha fet les gestions telefòniques amb ING per aclarir el greuge i poder desbloquejar el compte i recuperar els diners (una suma no gaire elevada destinada al pagament de les factures). Després de dos mesos de gestions, el compte continua bloquejat.

El portaveu socialista en les Corts va lamentar en una coneguda xarxa social la lentitud de l’entitat bancària per a solucionar el problema. Cada pocs dies, assegura Mata, telefona a ING sense que l’entitat resolga res. “Després d’hores i hores de converses amb ING, encara no sabem res més que els nostres diners els tenen bloquejat, que no podem usar targetes ni operar”, va escriure l’advocat i polític socialista. “Entenc que si un té una activitat política, mentre no li peguen, és prou, però confesse que això és esgotador”, afig.

Mata ha confirmat a eldiario.es que el compte encara continua bloquejat. L’entitat bancària no ha contestat les preguntes d’aquest diari per a obtindre la seua versió.