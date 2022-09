El Port de València adjudicarà la terminal de creuers en un mes sense declaració d’impacte ambiental

Amb l’ampliació nord en l’aire, sense declaració d’impacte ambiental (DIA) i amb un litigi judicial en tràmit sobre el rescat fallit de la concessió de les drassanes de Boluda. Malgrat tot això, l’Autoritat Portuària de València (APV) tenia previst aprovar en el consell d’administració fr divendres l’adjudicació de la concessió per a la construcció i l’explotació d’una nova terminal de passatgers en els terrenys esmentats.

No obstant això, a última hora aquest punt es va deixar fora de l’ordre del dia definitiu. Preguntat el president de l’APV, Aurelio Martínez, sobre les causes d’aquest canvi, va explicar que “finalment no ha donat temps, en aquest procés hi ha dues parts que són l’adjudicador i l’adjudicatari i s’han presentat una sèrie de temes addicionals que es van presentar aquesta mateixa setmana i estan estudiant-se, però no hi ha hagut cap problema”.

Quant a la situació judicial dels terrenys en què es pretén desenvolupar el projecte, pendents que la justícia es pronuncie sobre el procés de rescat de la concessió de Boluda, qüestionat per la Intervenció i l’Advocacia de l’Estat, Martínez va assegurar que aquest tema no influeix en el procés administratiu d’adjudicació, ja que els terrenys ja estan a la disposició de l’APV, independentment de la resolució judicial. Tant és així que va afirmar que la cosa més normal és que la concessió s’aprove en el pròxim consell d’administració previst per al 10 de novembre.

Tanmateix, la Comissió Ciutat-Port, integrada per col·lectius veïnals i ecologistes, va remetre divendres mateix una carta a l’APV en què adverteix que, si es du a terme l’adjudicació, es podria incórrer en un presumpte delicte de prevaricació, “atés que s’ha omés el tràmit essencial d’avaluació ambiental”.

En la carta, l’entitat recorda que aquesta actuació està fora de l’àmbit de la declaració d’impacte ambiental (DIA) aprovada el 2007: “A més, els terrenys sobre els quals està prevista la construcció de la terminal són els que ocupaven les drassanes de la Unión Naval de Valencia, i que l’APV va recuperar mitjançant un rescat pagat a Boluda Corporación Marítima. Aquesta operació està sent investigada pel Tribunal de Comptes arran de la denúncia interposada per la Comissió”.

A més, destaca que “la Intervenció General de l’Estat i l’Assessoria Jurídica de l’Estat han emés també informes que posen en qüestió l’operació”. La Comissió Ciutat-Port considera que “l’APV torna a abusar de la política de fets consumats i arrossega el conjunt del consell d’administració a incórrer en una possible responsabilitat per la vulneració de la legislació ambiental”.

També afirma que el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que es pronuncie sobre l’ampliació nord del port de València. L’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, que forma part de la Comissió, es va queixar al Defensor del Poble per la pretensió de l’APV de traslladar la terminal de creuers des del dic nord a les drassanes de la Unión Naval, al costat del barri de Natzaret.

En el seu escrit, l’entitat veïnal destacava que aquest trasllat no estava previst en el projecte inicial d’ampliació nord del port i, per tant, no estava emparat per la DIA del 2007. L’associació denunciava que els grans vaixells “són una font greu de contaminació atmosfèrica i acústica” i reivindicava el seu dret “a respirar aire net”.

Sobre la resolució del Defensor del Poble, Martínez va assegurar que ja se li ha traslladat tota la informació requerida i, en el cas de l’ampliació nord, va comentar que segueixen a l’espera de l’informe de compatibilitats marines que ha de fer el Ministeri de Transició Ecològica. Una vegada el tinguen, va afirmar, convocaran un consell extraordinari per a aprovar el projecte.