El PP de Castelló vincula el nou centre logístic d’Amazon a Onda a la baixada d’impostos municipals

Una parcel·la de 200.000 metres quadrats a Onda, una localitat castellonenca de la comarca de la Plana Baixa amb 24.859 habitants, acollirà el nou centre logístic de la multinacional Amazon. L’Ajuntament, governat pel Partit Popular, no pot confirmar la decisió definitiva de la multinacional a causa de les condicions de confidencialitat imposades, encara que fonts municipals donen per fet que serà així. “Amazon no ha fet cap anunci sobre aquest tema i, per tant, no té res a comentar” respon per correu electrònic una portaveu a Espanya de la multinacional de Jeff Bezos.

La decisió de Amazon, avançada pel diari Mediterráneo, convertirà Onda en un dels principals centres logístics que la multinacional manté a Espanya. Les comarques castellonenques són un punt de referència estratègic per a la logística d’Amazon, pel fet d’estar situat a la costa mediterrània, prop dels ports de Castelló, Sagunt i València i dels aeroports de Castelló i València.

El projecte preveu la creació d’un miler de llocs de treball, tot i que l’anunci oficial encara pot tardar un temps. Localitats castellonenques com Almenara, Nules, Orpesa, Torreblanca, Vinaròs, l’Alcora o Almassora s’havien postulat en els últims dies per acollir el centre logístic de la multinacional.

La pugna pel centre logístic va obrir una mena de competició entre municipis de la província per a postular-se com a amfitrions de la multinacional propietat de Jeff Bezos. Així doncs, els populars de Torreblanca demanaven aquesta setmana a l’alcaldessa socialista que es convocara la comissió d’urbanisme de la localitat per “analitzar la possibilitat que la localitat oferira terrenys per a Amazon”. La nova instal·lació d’Amazon, que se suma als més de 175 centres logístics que la multinacional manté al món, s’instal·larà en una gegantesca parcel·la del polígon Sud-13, a la vora del Camí Fondo, d’Onda.

El president del Partit Popular de Castelló, Miguel Barrachina, ha celebrat la decisió d’Amazon, a pesar que encara no està confirmada oficialment, i ha explicat l’elecció d’Onda per la política del PP de baixada d’impostos municipals. “El model del Partit Popular de baixada d’impostos, menys burocràcia i gestió eficaç sempre porta amb si un èxit econòmic i, sobretot, creació d’ocupació”, ha dit. Barrachina també ha donat l’enhorabona a l’alcaldessa d’Onda, Carmina Ballester, i ha destacat que es tracta d’“una bona notícia per a tota la província”.

La decisió d’Amazon ha sigut celebrada per ajuntaments governats per partits de signe contrari. L’alcalde socialista de Vila-real, José Benlloch, ha felicitat la seua homòloga d’Onda. Benlloch assegura que la decisió d’Amazon “constitueix una oportunitat excel·lent per a tots i totes” i que “les sinergies i les oportunitats que generarà seran importants per al progrés de la nostra província”. “Vivim en un món tremendament competitiu i globalitzat, en què és absurd competir de manera deslleial entre territoris veïns; és molt més intel·ligent competir junts amb el món”, postil·la l’alcalde de Vila-real.