El PP i Vox crearan a Elx un “espai de concòrdia” sota la creu franquista, que pretenen mantindre amb la nova llei autonòmica

Sota terra, a uns 15 metres de profunditat, hi ha un refugi antiaeri per a protegir els veïns d’Elx de possibles bombardejos durant la Guerra Civil. Damunt seu, una creu d’homenatge als caiguts del bàndol franquista d’uns 10 metres d’alçària, erigida pels vencedors de la contesa. En aquest context i mantenint tots dos elements és on el govern local del PP i Vox d’Elx alçarà un “espai de concòrdia”, aprofitant la reforma del passeig de les Germanies que s’executa actualment.

L’alcalde popular, Pablo Ruz, i l’edil ultradretana Aurora Rodil van visitar dijous les obres de la intervenció urbana que es preveu que estiguen acabades a mitjan mes d’agost. Es tracta d’una obra pressupostada amb 1,1 milions d’euros i que suposa la renovació total de l’espai amb més arbrat, jocs infantils, àrees de convivència i la incorporació del col·legi contigu a l’espai central.

En el projecte destaca la museïtzació del refugi antiaeri de la Guerra Civil, “un vestigi d’un valor antropològic i històric indiscutible”, segons l’alcalde, així com la creació d’“una àrea dedicada a la posada en valor dels drets humans i un homenatge a la concòrdia i al primer alcalde de la democràcia, el socialista Ramón Pastor”. I sobretot això, la creu dels caiguts, que “romandrà en la ubicació actual”, després d’una lluita que han guanyat els partits de la dreta que defensaven la pervivència d’aquest element de la dictadura davant de l’anterior govern progressista del PSPV i Compromís, que va treballar per la retirada.

La creu dels caiguts d’Elx es va alçar el 1944 dins d’un espai d’homenatge, el passeig de les Germanies, i just damunt del conegut com a ‘refugi número 4’, una galeria de túnels estrets, de forma rectangular, d’uns 68 metres de llarg per quasi 20 d’ample, que ocupen gairebé tota la superfície de la plaça.

El projecte impulsat consistirà en una línia del temps que contextualitzarà la història de la plaça, així com uns tòtems a l’interior del refugi que explicaran aquesta arquitectura. Es tracta d’una obra pressupostada en 1,1 milions d’euros.

Aval de la Llei de concòrdia

La batalla per la retirada o el manteniment de la creu es va poder donar amb la vigència de la Llei de memòria democràtica de l’anterior Consell del Botànic, però amb la nova Llei de concòrdia que impulsen el PP i Vox en les Corts Valencianes, aquest vestigi de la dictadura podrà mantindre’s. “Concòrdia” és el mateix concepte utilitzat per l’alcalde Ruz per a qualificar l’espai que es crearà a Elx.

Va manifestar Pablo Ruz que la creu es mantindrà gràcies a la Llei de concòrdia que el Consell està tramitant i que avalaria, si fora necessari, encara que no ho és, aquest espai“. L’alcalde recorda que el seu govern municipal va demanar al Consell la retirada de la creu del catàleg de vestigis franquistes i que va arribar a reclamar fins i tot al Defensor del Poble. Davant aquesta situació, s’inicia l’expedient per a catalogar la creu com a bé de rellevància local (BRL) i ”blindar“ el monument franquista.

En la mateixa línia es va expressar la portaveu ultradretana Aurora Rodil, que va insistir que la nova llei incideix en “el respecte dels símbols religiosos com aquesta creu, que quedarà amb un valor estètic i simbòlic per no dividir”. Sobre el nou espai urbà, assenyala que “assegura que els espanyols no volen divisions” i que fuig de controvèrsies “estèrils i sense fonament”.

Davant aquestes declaracions, l’oposició considera que el que es pretén és blanquejar el franquisme i la repressió que la dictadura va mantindre. D’altra banda, el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, va assenyalar que “el fet que el monument no tinga cap inscripció no exclou de manera automàtica que tinga un significat contrari a la memòria democràtica”. I va afegir que “el sentit que l’alcaldia, o la majoria actual d’aquest ajuntament, vol donar hui al monument no el despulla del seu significat real”.