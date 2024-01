El PP i Vox pacten en les Corts una comissió d’investigació a les empreses públiques valencianes

Els grups que sustenten el Govern valencià, el PP i Vox, presenten en el parlament autonòmic la seua primera iniciativa conjunta: una comissió per a investigar la gestió dels seus antecessors, ara en l’oposició. Els grups parlamentaris han registrat dijous la creació d’una comissió d’investigació sobre el sector públic instrumental, l’endemà passat que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara una auditoria de les empreses dependents de l’Administració.

Mazón va denunciar en una roda de premsa que en el sector públic han trobat “contractacions irregulars, falta de control en el maneig dels recursos públics, duplicitats en la despesa”, a més de retribucions a directius i treballadors “col·locats a dit al marge de la llei i pagaments a terceres persones sense control ni autorització”. Per a fer-ho, es basa en informes dels ens fiscalitzadors, la Sindicatura de Comptes i la Intervenció de la Generalitat.

En els seus informes anuals, especialment els referits a la pandèmia, els organismes van retraure alguns procediments de contractació com els d’emergència, encara que no van observar indicis per a reclamar una responsabilitat comptable. La despesa sanitària va centrar bona part de les crítiques de les anàlisis de l’organisme dirigit per Vicent Cucarella. L’oposició insisteix que els informes avalen que la gestió va complir la legalitat i al·leguen la situació extraordinària que va provocar la pandèmia.

Sobre la base d’aquestes pràctiques, Mazón ha anunciat diverses auditories, una de tipus “forense” –“un procediment tècnic per a detectar de manera detallada possibles casos de frau i despesa descontrolada”, va explicar– i una altra de general per al sector públic. El seu objectiu és anar part per part per a trobar irregularitats i portar-les per les vies legals convenients, ha insistit Mazón, que reitera que hi ha prou sospites per a fer l’anàlisi, que ja fa temps que anuncia.

En la roda de premsa per a registrar la comissió, els portaveus del PP i Vox, Miguel Barrachina i José María Llanos, han circumscrit la investigació a l’etapa de Ximo Puig al capdavant del Govern del Botànic –l’aliança del PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida–, que abasta el període del 2016 al 2023. Els portaveus fan l’expresident directament responsable de les preteses irregularitats que denuncien. Barrachina ha indicat que pretenen “frenar pràctiques irregulars i duplicitats” en el sector públic, ja que ha sostingut que no era una cosa aïllada, i “estudiar si se’n deriven responsabilitats”.

Segons apunten, la despesa pública es va disparar un 47% amb el Consell del Botànic, 50 dels 54 ens presenten irregularitats, en la legislatura passada es van adjudicar 254.000 contractes “a dit” per 713 milions d’euros i el 2022 es van adjudicar 4.000 contractes sense informe de la Direcció General de Pressupostos. Els portaveus no han pogut aclarir si part d’aquests contractes responen a la contractació d’emergència durant la pandèmia, encara que, si és així, indiquen que seria igualment irregular. “Tots requereixen rigor”, ha insistit el popular. Els grups tampoc tenen clar quines compareixences sol·licitaran, més enllà d’“experts” en la matèria. Els seus vots són prou per a aprovar la comissió i el pla de treball.

El PSPV i Compromís volen que s’investigue al PP

Els grups de l’oposició també han registrat una proposta de comissió d’investigació que amplie les perquisicions als anys del PP en el Govern. Socialistes i valencianistes defensen la gestió en el sector públic, incloent-hi les empreses ja extingides. Tant el PSPV com Compromís creuen que es tracta d’una estratègia del PP i la ultradreta en un acte de “cinisme”.

“Investiguem-ho tot. Investiguem tot el sector públic des de la seua creació. Amb llums i taquígrafs”, ha dit el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que adverteix que “si el PP i Vox voten en contra de la seua proposta d’investigar-ho tot, demostraran que no busquen la veritat, sinó ocultar les seues vergonyes”.

Per part seua, els socialistes denuncien una operació de “guerra bruta” del PP i els “hereus de Zaplana” per a “perseguir i arraconar el Partit Socialista”. “El pla que el PP de Mazón intenta dur a terme tots sabem com acaba: malament i amb els seus responsables asseguts en el banc dels acusats”, ha assenyalat després de subratllar que el “padrí polític” de l’actual president és Zaplana i que aquest s’asseurà pròximament en el banc dels acusats del jutjat pel cas Erial. El síndic socialista, acompanyat per la diputada Mercedes Caballero, ha acusat Mazón d’intentar “criminalitzar la faena dels funcionaris públics que ja han acreditat en els seus informes que tot s’ha fet de manera correcta”.