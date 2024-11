Primer cessament de Mazón: destitueix la consellera Nuria Montes i nomena al capdavant d'Indústria Marián Cano

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carloz Mazón, va remodelant el Consell amb comptagotes. Si diumenge a la vesprada va comunicar que la portaveu de l'Executiu passava a ser la vicepresidenta Susana Camarero, aquest dilluns ha comunicat el cessament de la consellera de Turisme i Indústria, Núria Montes.

Formalment no s'ha produït cap acte administratiu, o no consta al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El gabinet de Comunicació ha remès un comunicat en què informa que la nova consellera competent en indústria serà Marián Cano, presidenta de la patronal del calçat, que ja va concórrer a les europees amb el PP, sense obtenir escó.

Montes va ser fortament qüestionada per les seues declaracions en relació a la 'morgue' a Fira València on es portaven les víctimes de la DANA. La ja exdirigent va dir: “Ací no es lliuraran cossos a famílies, no es permetrà l'accés de familiars” i es va disculpar poc després. Després d'aquestes desafortunades declaracions que li van valdre crítiques constants, el president valencià n'ha prescindit, en la que ha estat la seua primera destitució del Consell des de la crisi meteorològica. La consellera de Justícia, Salomé Pradas, competent en emergències, i la més assenyalada per la seua gestió, segueix encara al càrrec, tot i que és previsible que siga la pròxima en abandonar l'Executiu autonòmic.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplaçat aquest mateix dilluns Mazón a treballar per recuperar la confiança del poble valencià. “Si aspiren a tornar a estar a l'alçada de la gent, honorar les víctimes i ser justos amb el que ha passat estan obligats a dues coses”, ha afegit. La primera, avaluar des de la crítica i l'autocrítica. La segona, “compensar el que ha passat amb una reconstrucció que permeta la gent tornar a viure amb normalitat i tindre la seguretat que això no tornarà a passar”.

Cano és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, té un postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting de l'ESIC i actualment és la presidenta executiva de l'Associació Valenciana d'Empresaris del Calçat (AVECAL) des del 2015.

L'Executiu autonòmic destaca la relació amb el sector del calçat que va començar el 2010 quan va ser nomenada secretària general de l'Associació d'Industrials del Calçat d'Elx (AICE). El 2020 va assumir la presidència interina de la Federació d'Indústries del Calçat Espanyol (FICE), que va mantenir fins al 2022. Actualment, ostenta el càrrec de secretària general de FICE (Federació d'Indústries del Calçat Espanyol). El 2023 va ser nomenada vocal del Comitè Executiu de la Cambra d'Alacant.