Reciclatge sobre rodes al centre de València: cinc camions elèctrics repartiran 15 punts mòbils de recollida per eliminar contenidors als carrers

La introducció de la recollida selectiva de residus per al reciclatge en els barris històrics, unit a l’impacte paisatgístic dels contenidors, és un dels cavalls de batalla de les grans ciutats com València.

Les enormes dimensions dels camions de neteja, juntament amb els problemes de contaminació ambiental i acústica que generen els més obsolets, compliquen de manera important el seu accés al cor dels barris, amb nombroses places flanquejades per carrers estrets.

Per tractar de salvar aquest problema, l’Ajuntament de València posarà en marxa abans de final d’any un nou model de recollida de residus als barris de Velluters, el Carme i el Mercat que pretén reduir de manera important la presència de contenidors als seus carrers i fomentar el reciclatge.

Per fer-ho, cinc tractors elèctrics distribuiran cada dia una quinzena de remolcs amb compartiments per a tota mena de residus (envasos, vidre, paper i orgànics) per les zones més inaccessibles d’aquests barris, en què s’eliminaran els contenidors convencionals per millorar la imatge i salubritat dels seus carrers, sobretot en els entorns més monumentals.

Aquests remolcs romandran durant unes franges horàries encara per determinar (tres o quatre hores al dia), en què el veïnat podrà anar a depositar-hi els seus residus.

Segons explica el vicealcalde i regidor de Gestió Sostenible de Residus Urbans, Sergi Campillo, es tracta “d’un canvi important en el sistema de recollida de residus que ja s’ha implantat amb èxit en altres ciutats, com per exemple a Palma”.

Campillo destaca com a principals avantatges que es millorarà “el paisatge urbà” d’aquests barris i al mateix temps s’afavorirà “el reciclatge en origen en barris en què és complicat introduir els contenidors de recollida selectiva”.

Abans que es faça efectiva aquesta mesura, l’edil avança que es durà a terme una campanya informativa ambiciosa: “Hi haurà educadors ambientals donant informació a peu de carrer, perquè volem que tothom estiga molt informat d’aquest canvi, que sàpien quin dia es canvien els contenidors, volem que tothom n’estiga informat perquè aquest sistema nou funcione bé”.