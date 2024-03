El Síndic de Greuges investiga si la llotja infantil de la Plaça de Bous de València vulnera els drets de la infància

“Una vegada analitzats els fets descrits i la normativa aplicable, observem que l’actuació de la Diputació de València podria afectar els drets de la infància i l’adolescència i el dret a una bona administració en el sentit de conéixer els motius que justifiquen les decisions per a evitar l’arbitrarietat dels poders públics prohibida per l’article 9.3 de la Constitució espanyola, cosa que faculta el Síndic de Greuges per a intervindre en aquest supòsit”. El defensor del poble valencià es pronuncia en aquests termes en la resolució que admet a tràmit la denúncia del diputat de Compromís en la Diputació de València Pau Andrés per la posada en marxa d’una llotja infantil per a menors de 16 anys en la Fira de Falles.

En el seu escrit, el Síndic recorda que “l’article 70.1 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, disposa el següent: Les persones menors d’edat no poden participar ni assistir a competicions esportives o espectacles el reglament dels quals preveja la producció de danys físics o psíquics sobre persones o animals o puguen implicar riscos per a la salut o la seguretat del menor”.

Per al diputat provincial de la coalició valencianista, “l’exposició de xiquets i xiquetes de 0 a 16 anys a activitats que impliquen maltractament animal per part del Govern del Partit Popular és un fet molt greu que no podem deixar passar; per això, donarem trasllat a totes les instàncies necessàries per a garantir els drets de la infància i l’adolescència valenciana”. D’aquesta manera, “el Partit Popular haurà de donar explicacions de per què prefereixen acontentar el lobby dels bous en compte d’adequar les activitats de la Diputació a la promoció de la cultura per a tots els públics”.

Des de Compromís destaquen que la promoció d’una llotja infantil gratuïta per a espectacles taurins podria suposar una vulneració de la Llei valenciana d’infància i adolescència, així com l’incompliment de les recomanacions de les Nacions Unides en aquesta matèria. Andrés destaca que, “de la mateixa manera que no es permet l’entrada de menors de 18 anys al Casino o al Saló del Porno, no s’entén que el Partit Popular reserve entrades gratuïtes a la Plaça de Bous durant els espectacles taurins”.

L’últim ple de la Diputació va rebutjar la retirada d’aquesta Llotja Infantil de la Plaça de Bous, tal com demanava Compromís, “amb els vots de PP i Vox i la incomprensible abstenció del PSPV, que ni tan sols va intervindre per explicar la seua postura”, remarca el diputat.

Compromís destaca que aquesta acció se suma a altres despropòsits del Partit Popular promovent els bous per a acontentar els seus socis de Vox: “Recordem que l’Ajuntament de València ha recuperat els bous embolats o que la Diputació de València ha augmentat el pressupost destinat a tauromàquia més d’un 60%, mentre que les partides per a la lluita davant el canvi climàtic es retallen fins a un 80%”.

Com va informar aquest diari, la Plaça de Bous de València va acollir aquestes Falles un acte de bous embolats autoritzat pel regidor de Benestar Animal del PP, Juan Carlos Caballero. Preguntat dimecres sobre aquesta qüestió, va justificar la seua postura en el final de la prohibició d’aquesta mena d’actes que els populars van adoptar poc després de guanyar les eleccions i que els actes es van desenvolupar “sense cap problema ni anomalia”, malgrat els informes que certifiquen que l’animal és sotmés a “un dolor innecessari”.

També fa poc, l’equip de govern que lidera l’alcaldessa María José Catalá ha fet un pas més en aprovar el taller ‘Aprén a embolar’ en la pedania de Benifaraig, en què s’ensenya a embolar els animals.