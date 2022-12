El “teatre” d’adjudicació amb un perjudici de mig milió que ha portat l’exalcalde del PP de Gandia al banc dels acusats

Un “teatre”. Així va definir Ricardo Manuel Faura, administrador d’una empresa audiovisual, la licitació de l’Ajuntament de Gandia, durant el mandat del ‘popular’ Arturo Torró, dels contractes per a cobrir la programació del canal de TDT que ocupava una televisió pública, tancada en accedir el PP al consistori el 2011. El “teatre”, amb un perjudici per a l’arques municipals de quasi mig milió d’euros, ha portat Arturo Torró al banc dels acusats, acusat dels presumptes delictes de malversació i frau. La Fiscalia demana per a l’exprimer edil una pena de huit anys de presó, a més d’una inhabilitació absoluta durant dues dècades.

A penes dos mesos després de fer-se amb la vara de comandament del consistori, Torró va tancar la televisió municipal i l’empresa pública de què depenia va encomanar a Iniciatives Públiques de Gandia SL un procediment negociat –de contractació per invitació– per adjudicar dos contractes audiovisuals per al canal de TDT. Un informe del secretari municipal de l’ajuntament va detectar presumptes irregularitats en el procediment de contractació, els plecs del qual va elaborar un regidor del PP.

L’adjudicació dels dos contractes va anar a parar a les empreses Iniciativas Empresariales del Mediterráneo SL i Comarques Centrals Televisió SL. Cada contracte, per un període de tres anys, tenia un preu de mig milió d’euros cada exercici.

Si bé les adjudicacions es van signar el 6 de febrer del 2012, un mes abans Comarques Centrals de Televisió SL havia acordat una cessió de les obligacions del contracte en favor d’Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, l’empresa que va executar els treballs. Un any després, el 6 de febrer del 2013, l’empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia SL i l’adjudicatària Comarques Centrals Televisió SL van acordar la resolució del contracte inicial per unes “preteses dificultats no concretades”, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Fiscal.

Així doncs, la societat pública va abonar 480.000 euros a la firma audiovisual, “sabent que no hi havia causa que ho justificara”, afig la Fiscalia. El Ministeri Públic sosté que Torró “va concebre, va promoure i va assumir” l’obligació del pagament amb diners públics amb un “clar perjudici per a les arques”. Ricardo Manuel Faura, administrador de Comarques Centrals Televisió SL, va rebre la primera transferència del pagament (per 100.000 euros mitjançant pagarés) abans fins i tot que s’acordara la indemnització a la seua empresa.

L’acusació particular, que exerceix l’Ajuntament de Gandia (en mans des del 2015 del PSPV-PSOE, la formació que va presentar la querella inicial), considera que la jugada va consistir a “subvencionar” les dues empreses privades titulars de les llicències, en dos lots molt similars i sense cap criteri per a determinar el preu del contracte. Tot això amb “finalitats merament polítiques” d’Arturo Torró com a alcalde de Gandia entre el 2011 i el 2015.

La representació jurídica del consistori assegura que va haver-hi una “concertació de voluntats totalment alienes a l’interés públic”, pel fet d’haver cedit una empresa a l’altra el contracte un mes abans de la seua adjudicació. El secretari general de l’Ajuntament de Gandia va declarar com a testimoni que mai hauria permés dur a terme la contractació per no complir els requisits legals mínims.

L’acusació particular també destaca la declaració com a investigat, en la fase d’instrucció, de Ricardo Manuel Faura en què va reconéixer que tota la licitació va ser un “teatre”. El lletrat de l’empresari, durant la primera sessió del judici, ha demanat la nul·litat i la separació de la causa de la declaració del seu client.

En el banc dels acusats, a més d’Arturo Torró, s’asseuen els exregidors del PP Francisco Javier Reig i Antonio Abad, i l’ex-cap de servei Cristina Serrano Mateo (antiga mà dreta dels consellers del PP Rafael Blasco i Juan Cotino). També els responsables d’Inversiones Especiales del Mediterráneo SL José Vicente Codina i Josep Lluís Giménez, i Ricardo Manuel Faura, administrador de Comarques Centrals de Televisió SL. L’acte d’obertura del judici oral, dictat per la titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Gandia, sol·licitava una responsabilitat civil, a abonar conjuntament i solidàriament pels acusats, de quatre milions d’euros.

Petició “insòlita” en la primera sessió del judici

La primera sessió del judici, celebrada dilluns davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, ha arrancat amb una petició de suspensió de la vista “insòlita”, tal com ha reconegut el lletrat d’Arturo Torró. L’advocat de la defensa ha demanat que es posposara la celebració del judici fins que s’aprove la reforma del delicte de malversació del Codi penal, que impulsa el grup parlamentari socialista en el Congrés dels Diputats. Es tracta d’un dels delictes pels quals s’acusa Torró en aquesta causa, encara que el president del tribunal ha denegat la petició per no veure una “expectativa raonable d’afectació al dret de defensa”.

El tribunal, això sí, ha permés que les declaracions dels acusats es retarden fins a la setmana que ve, un canvi que no pertorba el calendari fixat per al judici. La major part dels acusats tenen la intenció de contestar exclusivament les preguntes de les seues defenses, segons han anunciat els lletrats.