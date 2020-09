Tornada al col·le entre rajoles i barracons a Alboraia: una constructora manté parades les obres de millora dels dos centres públics

“Entre la normativa de seguretat per la COVID-19 i l’aturada de les obres que han deixat el centre empantanat, açò és un caos absolut, hem perdut el pati, els xiquets han d’eixir per torns als espais lliures habilitats d’esbarjo, que estan separats amb tanques de les zones d’obres i en el cas dels més menuts les mateixes aules s’usen de menjador, mentre que per als majors s’ha habilitat un barracó”.

Així descriu Ricardo Arranz, president de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del col·legi públic d’educació infantil i primària Cervantes d’Alboraia, la situació que s’han trobat els 370 alumnes entre 3 i 12 anys a l’inici del curs.

En l’altre centre públic de la localitat, l’Ausiàs March, la paralització de les faenes de millora del centre i de construcció d’un menjador escolar nou va suposar Nadal passat el trasllat dels seus 200 alumnes a barracons situats en un poliesportiu limítrof, on també han iniciat aquest curs, segons lamenta Blanca Pérez, vicepresidenta de l’AMPA.

En tots dos casos, l’Ajuntament va impulsar sengles projectes d’adequació dels centres i dels menjadors escolars en el marc del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, pel qual els ajuntaments fan i tramiten els projectes i el departament autonòmic els finança. En el cas del Cervantes, a més, s’hi va incloure la construcció d’un gimnàs, que ha quedat amb dos barandats alçats enmig de l’antic pati, també pendent de remodelar.

Segons informa la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alboraia, Ana Bru, els projectes de tots dos centres es van adjudicar a l’empresa Contratas Vilor SL, una companyia d’experiència dilatada tant en el sector públic com en el privat. En el cas de l’Ausiàs March, van eixir a licitació per 964.430 euros i es van adjudicar per 843.437 euros, mentre que el Cervantes va eixir a licitació per 1,3 milions d’euros i es va adjudicar per 1,2 milions d’euros, en funció de l’oferta presentada per l’empresa mateix.

Les obres van arrancar en tots dos casos a finals de l’any passat amb la idea que estigueren acabades per a l’inici d’aquest curs, però va irrompre la pandèmia i es van paralitzar el mes de març per l’inici de l’estat d’alarma. Des de llavors, no s’han tornat a reiniciar.

Bru comenta que, després de l’estat d’alarma, l’empresa va al·legar que tenia cobraments pendents per part de la conselleria. No obstant això, Educació es va posar al dia en les certificacions el mes de juny i llavors la companyia, que ha declinat fer declaracions sobre aquest tema, es va despenjar sol·licitant una compensació de 20.000 euros en concepte de màscares i altres elements de protecció davant del coronavirus i va presentar modificacions dels projectes, que en el cas del col·legi Cervantes implicaven un increment d’un 30% dels preus d’adjudicació: “Estem treballant amb el modificat que han presentat d’aquest centre i estem a l’espera que presenten el de l’Ausiàs March; ho consultarem amb els redactors i el director d’obra per valorar-lo tot i reunir-nos amb l’empresa constructora”.

En cas de no aconseguir un acord, l’últim recurs seria rescindir el contracte i iniciar de nou l’expedient d’adjudicació, una opció que retardaria de manera important la represa i l’acabament de les obres.