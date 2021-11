València destinarà 9 milions a ampliar el Parc de Benicalap en 70.000 metres quadrats, l’equivalent a 10 camps de futbol

El Parc de Benicalap es convertirà en un dels grans pulmons verds de la ciutat gràcies a una ampliació equivalent a la superfície de 10 camps de futbol. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha presentat el projecte d’ampliació del Parc de Benicalap, un projecte que té un pressupost de més de 9 milions d’euros i es durà a terme en tres fases.

La primera engloba les àrees patrimonials al voltant de l’antic camí de Burjassot; la segona recull espais agraris i elements arqueològics i la tercera dotarà el conjunt de zones lúdiques, jardins, pistes esportives i andanes metropolitanes. Gómez ha presentat la iniciativa amb l’arquitecte Miquel del Rey, encarregat de la redacció del projecte bàsic.

“Es tracta d’un projecte a mitjà termini per a desenvolupar en el que queda de mandat i en el següent”, ha afirmat Gómez, que ha posat en valor que aquesta actuació se suma a les que està desenvolupant Urbanisme “per renaturalitzar la ciutat, crear pulmons verds i reduir les emissions de carboni”. Segons ha precisat Gómez, en el cas de Benicalap es tracta de “un dels grans parcs de la ciutat” i avançarà en l’objectiu que la ciutat estiga “envoltada per un gran pulmó verd”.

L’ampliació del Parc de Benicalap es durà a terme sobre “una superfície de 70.000 metres quadrats (10 camps de futbol), amb la qual cosa la superfície total de tot el recinte ascendirà a 113.646,73 metres quadrats, sobre els quals es crearan noves zones verdes per a la ciutat, dotacions públiques i es protegirà els terrenys d’horta”.

Gómez ha destacat que el projecte té un “caràcter agrari” marcat, atés que manté el sòl agrícola en producció, recupera antics camins i posa en valor les séquies. Igualment, el projecte preveu la rehabilitació dels conjunts de l’Alqueria del Moro, la Torre i el Casino de l’Americà, el pressupost de rehabilitació del qual està en fase de valoració.

L’àmbit abasta una sèrie àmplia de camps, solars i edificis, alguns de municipals i altres de privats, i altres més ja en procés d’expropiació, limitats pel Parc de Benicalap, l’avinguda de Burjassot i els carrers de l’Alqueria dels Moros, Emili Camps, Parot, Tabal i Dolçaina, Foc i la Ronda Nord.

L’objectiu d’aquest projecte és programar el desenvolupament dels quasi 70.000 metres quadrats que queden per executar al Parc de Benicalap, a fer per fases, tenint en compte els diferents projectes d’expropiació necessaris i la integració de les alqueries i les construccions de valor patrimonial existents, així com els seus espais lliures o jardins vinculats a l’entorn.

Es crearà un eix estructurant nord-sud, coincident amb un camí rural que ja existeix, per donar accés a les parcel·les en ús al costat de l’antic camí del Poble Nou, que discorre entre les edificacions de l’Alqueria dels Moros, a més de l’antiga carretera de l’Alqueria dels Moros, un vial relativament modern que unia el Camí Vell de Burjassot amb l’actual avinguda de Burjassot.

A la part sud està l’eix transversal est-oest, que defineix l’antic Camí Vell de Burjassot, eix principal de l’estructura territorial històrica. Tots són eixos vertebradors de l’estructura territorial que tindran un protagonisme particular en la definició i la consolidació dels nous traçats.