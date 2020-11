Una altra causa arxivada al denunciant compulsiu del PP, aquesta vegada contra Ribó, eleva a 9.500 euros el que han costat les seues querelles a l'Ajuntament de València

La factura de la frenètica activitat judicial que va emprendre en el mandat passat l’assessor del grup municipal del PP Luis Salom acaba de pujar 3.600 euros més i ja s’eleva a un total de 9.500 euros per a les arques de l’Ajuntament de València.

Salom, investigat (abans imputat) per presumpte blanqueig en el cas Taula, va presentar al voltant d’una quinzena de denúncies contra una gran part dels regidors de l’equip de Govern municipal de Compromís, el PSPV i la ja desapareguda València en Comú, totes arxivades fins ara després de les declaracions de les parts.

La Junta de Govern Local aprova divendres el reintegrament de 3.600 euros a l’alcalde de València, Joan Ribó, en concepte de despeses d’advocats després de veure’s implicat en una de les denúncies de l’assessor del PP, que l’acusava de no facilitar documentació sobre un expedient obert a l’Ajuntament per l’Agència de Protecció de Dades, una denúncia que, com la resta, va acabar en arxivament.

L’alcalde de Compromís té dret per llei al fet que se li torne el cost de la seua defensa per tal com no pot optar als serveis de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament, perquè la denúncia prové d’un altre empleat públic del consistori.

Fa poc, l’Ajuntament ja va haver d’abonar 2.200 euros més en concepte de despeses d’advocats a la regidora socialista d’Esports durant el mandat passat, Maite Girau, i 3.700 euros al regidor de Comerç, Carlos Galiana, pel mateix concepte, després de sengles denúncies de Salom arxivades.

Altres responsables polítics que han estat investigats per les denúncies de Salom, que fins ara s’han anat arxivant després de les declaracions, són, per part de Compromís, l’alcalde de València, Joan Ribó, i regidors com Gloria Tello o Pere Fuset, a qui li han arxivat almenys cinc causes. En el seu cas, té un cost acumulat en la seua defensa d’uns 10.000 euros, que en el seu moment podrà reclamar.

L’exregidora socialista Anaïs Menguzzato, per part seua, va ser denunciada per falta d’informes en un espectacle pirotècnic, però el cas ni tan sols va arribar a admetre’s a tràmit.

A més, al setembre del 2018 es va arxivar també la causa contra el número dos de la Conselleria d’Educació, Miguel Soler (PSPV). Salom l’acusava d’haver cobrat de les Corts Valencianes sense anar-hi a treballar.

Els últims casos que es van desestimar van afectar el fa poc mort, Ramón Vilar (PSPV), i a l’exregidora d’Habitatge i exportaveu de València en Comú, María Oliver.