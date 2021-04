La vicepresidenta Mónica Oltra planteja l’eliminació dels dics del port de València: “L’ampliació seria un error catastròfic”

El debat polític i social sobre la polèmica ampliació nord del port de València ha pujat un escaló i ja no se centra exclusivament en la conveniència de fer una altra declaració d’impacte d’ambiental (DIA), després del controvertit informe de Ports de l’Estat en què deriva tota la responsabilitat sobre aquest tema a l’Autoritat Portuària de València (APV).

Per a diferents partits polítics i organitzacions ciutadanes aquesta ja no és la qüestió de fons i han fet un pas més en demanar obertament que s’analitze seriosament la possibilitat de desmuntar els dics de recer construïts entre els anys 2008 i 2012, en l’interior dels quals es va projectar la nova terminal de contenidors, tenint en compte l’erosió que han causat a les platges del Parc Natural de l’Albufera. Segons un estudi de la Universitat Politècnica, entre els anys 2015 i 2020 aquesta línia de costa ha perdut 400.000 metres cúbics d’arena i fins a 10 metres d’amplària.

En aquesta línia es va pronunciar dimecres la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, que va afirmar que “cal començar a pensar a desconstruir l’espigó ja construït, que està afectant moltíssim les platges del sud de València i l’Albufera”.

Oltra es va reafirmar “en contra de l’ampliació” i la va qualificar com un “despropòsit” al mateix temps que va considerar que el Botànic “està fent les coses bé posant en el centre les persones” i per aquest motiu “no es pot deixar com a llegat un dels errors catastròfics més grans que es cometrien si es fa l’ampliació”. La vicepresidenta va insistir que en aquesta ampliació “està en joc que desapareguen les platges del sud o l’Albufera”.

“No està en joc una DIA o no, sinó caminar cap a la lluita de l’emergència climàtica i els models sostenibles o, per contra, continuar parlant de la problemàtica del col·lapse ecològic i que els nostres fills tinguen una vida en aquest planeta”, va comentar Oltra, que va defensar que tenia l’obligació “política, moral i intergeneracional” de deixar un planeta “com a mínim com ens el van deixar”.

Oltra verbalitza així públicament la línia expressada pel seu partit i se suma a les reivindicacions plantejades en la mateixa línia, és a dir, a favor del desmuntatge dels dics de recer, per Podem i per la Federació d’Associacions Veïnals.

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, va assegurar que la seua formació no deixarà de banda la lluita per a evitar l’“ampliació monstruosa del port de València” i va advertir que esgotaran “totes les vies necessàries”, començant per la parlamentària, i va advocar per paralitzar l’ampliació i perquè els llocs de treball que havia de generar aquesta actuació es generen “llevant aquesta part que ja estava construïda de l’ampliació i que està afectant tant les platges del sud”, és a dir, els dics de recer.

El Consell de Cercles de Podem València, per part seua, va acordar sumar-se a la via judicial contra l’ampliació del port i revertir-lo a la situació del 2008 amb el desmuntatge dels dics de recer i el contradic “de tal manera que l’afectació a les platges del sud siga la mínima possible i se’n facilite la recuperació”.

Per part seua, la Federació d’Associacions Veïnals de València va exigir dimarts la paralització del procés d’adjudicació de la concessió per a la construcció i gestió de la nova terminal nord del port de València i ha sol·licitat l’obertura d’un debat seriós en què tinguen veu tots els agents implicats amb l’objectiu d’analitzar la possibilitat de desmuntar els actuals dics de recer que tant de mal han fet i continuen fent a les platges del Parc Natural de l’Albufera per reutilitzar-los en una possible ampliació del port de Sagunt que satisfaça les necessitats d’espai de l’Autoritat Portuària de València (APV) a llarg termini.

A més, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà (Compromís), va insistir dimecres que l’ampliació “no és sostenible” i va reclamar el projecte definitiu amb les modificacions introduïdes remés a Ports de l’Estat, que encara no s’ha fet públic: “Això ja no és qüestió de la DIA, perquè la DIA del 2007 ha quedat superada pel canvi climàtic i sobrepassada per la realitat, perquè no ha servit per a protegir les platges del sud”.

També el vicepresident del Grup Popular Europeu Esteban González Pons, que va donar llum verda al projecte com a conseller de Territori en els anys 2006 i 2007, es va oposar a l’ampliació en advertir que el port de Rotterdam, el primer d’Europa en mercaderies, “crea treballs (ni tants ni per descomptat d’alta qualificació), però per a causa seua quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats”.

El desmuntatge dels dics, tècnicament viable i més sostenible que l’ampliació

Per a recuperar les platges del sud, seria imprescindible desmantellar els dics de recer les obres dels quals van acabar l’any 2012 amb un cost de 203 milions d’euros, dels quals 74 van ser aportats per la Unió Europea.

No obstant això, és poc probable que Brussel·les sancionara el Port per eliminar els dics, ja que es tractaria d’una actuació amb un component ecològic clar. A més, una vegada passen més de cinc anys d’una inversió cofinançada, la infraestructura és susceptible d’alteracions, tal com va argumentar Europa en el cas del pont giratori del port.

De fet, el mateix avantprojecte d’ampliació aprovat el 2018 preveu la retirada del contradic construït, el qual, segons el Port, “es desmunta i les peces es poden reutilitzar en una altra zona”.

Per tant, la retirada de la totalitat dels dics seria perfectament factible assumint aquests 203 milions d’euros més el cost de l’obra de desmuntatge, però recuperant a canvi les platges del sud i eliminant qualsevol risc futur per a l’Albufera.

Per contra, tirar avant amb l’ampliació nord suposaria, només en diners públics, 400 milions en la construcció dels nous molls de contenidors i un mínim de 400 milions més en l’accés nord mitjançant un túnel submarí, que el Port considera imprescindible per a evitar un col·lapse en la V-30, accés actual per a camions.

A més, cada cert temps caldria escometre una inversió de 28 milions d’euros en aportacions d’arena per evitar la desaparició de les platges del sud i posar en risc l’Albufera, tal com reconeix el projecte que està en fase de resposta d’al·legacions del Ministeri de Transició Ecològica.