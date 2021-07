Ximo Puig aposta per un "esprint final" contra la pandèmia i una agenda de reactivació " econòmica, social i emocional"

Estem en un "punt d'inflexió", segons el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la crisi per la pandèmia de la COVID-19, en el qual s'ha demostrat, fins i tot amb l'augment de contagis d'aquesta cinquena ona, la importància de la vacunació. És el moment del que Puig ha denominat aquest dissabte, al final de l'onzé seminari del Consell, celebrat en Albocàsser i Benassal, un "esprint final". Que el cap de l'Executiu autonòmic ha concretat en un anunci: "Podem garantir que el pròxim 9 d'Octubre [dia de la Comunitat Valenciana] més del 70% dels valencians majors de 12 anys tindran la pauta completa de la vacuna".

En el seminari d'aquest cap de setmana, Puig i els consellers del seu govern han abordat les prioritats de cara als pròxims sis mesos, en els quals la Generalitat Valenciana ha d'aprovar els pressupostos de 2022. Puig ha assegurat que l'agenda central serà la superació de la pandèmia i la "recuperació econòmica, social i emocional".

Una part important d'aqueixa recuperació dependrà de la gestió dels fons de la UE. En aquest sentit, el president valencià ha apostat perquè "l'eixida a la crisi serà diferent a l'anterior" gràcies precisament a aqueixos fons i permetrà "no deixar a ningú arrere".

La vicepresidenta Mónica Oltra ha enumerat els objectius que s'han proposat els diferents departaments de la Generalitat Valenciana en aquest seminari, un total de 58 objectius. La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha definit les polítiques del Pacte del Botànic com "una vacuna social" enfront de la crisi i ha assegurat que el Govern valencià porta complits el 85% dels objectius que es va marcar al començament de la legislatura.

Entre els aspectes inclosos per a el semestre vinent destaquen la gestió i aprofitament dels fons europeus, una llei valenciana de diversitat familiar, la formació d'advocats d'ofici especialistes en casos de desnonaments, un pla de ciberseguretat per a entitats locals, la creació de l'Escola Valenciana d'Administració Pública, un nou pla estratègic cultural per al període 2021-2023, la recuperació per a la gestió pública de l'hospital de Torrevella i la seua àrea de salut, un programa denominat "Salva la teua empresa" perquè els treballadors puguen fer viables mitjançant fórmules cooperatives societats en crisis, un pla valencià integral d'energia i clima i una llei valenciana de l'aigua, un estudi sobre el servei de taxi a demanda en zones rurals, la creació d'un portal sobre la banda ampla a la Comunitat Valenciana i un diagnòstic de l'alineament de les polítiques de la Generalitata Valenciana amb l'Agenda 2030 i l'economia sostenible.